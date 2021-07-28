  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 28 Temmuz Çarşamba

İzmir İZSU su kesintisi 28 Temmuz Çarşamba

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İşte 28 Temmuz Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler....

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:24
İzmir İZSU su kesintisi 28 Temmuz Çarşamba

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacak. İşte 28 Temmuz Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler....

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir İZSU su kesintisi 28 Temmuz Çarşamba

BEYDAĞ AKTEPE
28.07.2021 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 28 Temmuz Çarşamba

BUCA AKINCILAR, İNKILAP

28.07.2021 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 28 Temmuz Çarşamba

KARABAĞLAR YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, UZUNDERE, ÖZGÜR, DEVRİM
28.07.2021 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 28 Temmuz Çarşamba

ÖDEMİŞ CEVİZALAN
28.07.2021 saat 08:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın barışmasında şantaj iddiası!
Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın barışmasında şantaj iddiası!