İzmir İZSU su kesintisi 28 Temmuz Çarşamba

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İşte 28 Temmuz Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler....
Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:23Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:24
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İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacak. İşte 28 Temmuz Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler....