İzmir İZSU su kesintisi 28 Temmuz Çarşamba

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacak. İşte 28 Temmuz Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler....