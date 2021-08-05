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İzmir İZSU su kesintisi 5 Ağustos Perşembe! İzmir'de 6 saatlik su kesintisi! İzmir'de nerelerde su kesilecek?
İzmir İZSU su kesintisi 5 Ağustos Perşembe! İzmir'de 6 saatlik su kesintisi! İzmir'de nerelerde su kesilecek?
İzmir İZSU su kesintisiyle ilgili açıklama yaptı! İzmir'de nerelerde su kesilecek? İzmir'de kaç saat su kesilecek? soruları İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre 5 Ağustos Perşembe İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 5 Ağustos Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:43
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:44
FOÇAKOZBEYLİ 04.08.2021 saat 18:30 ile 05.08.2021 saat 12:00 arasında yaklaşık 17 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Diğer KULLANIM YOĞUNLUĞU NEDENİYLE, KOZBEYLİ KÜME EVLER YÜKSEK BÖLGELER'DE SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
KONAKFERAHLI, LEVENT 05.08.2021 saat 03:25 ile 10:00 arasında yaklaşık 6 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası3495 SOKAK NO 17 ÖNÜ ARIZA İÇİNMENDERESGÖRECE CUMHURİYET
05.08.2021 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası GÖRECE CUMHURİYET , GÖRECE ATA VE HÜRRİYET ANA BORU ARIZASI.
ÖDEMİŞ BOZDAĞ01.08.2021 saat 07:15 ile 05.08.2021 saat 23:00 arasında yaklaşık 4 gün 15 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır .Diğer ÖDEMİŞ İLÇESİ BOZDAĞ MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇME SUYU KAYNAKLARIMIZ TAM KAPASİTE VE SÜREKLİ OLARAK ÇALIŞTIRILMAKTADIR AŞIRI TÜKETİMDEN KAYNAKLI BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA BÖLGESEL SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.