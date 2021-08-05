İzmir İZSU su kesintisi 5 Ağustos Perşembe! İzmir'de 6 saatlik su kesintisi! İzmir'de nerelerde su kesilecek?

İzmir İZSU su kesintisiyle ilgili açıklama yaptı! İzmir'de nerelerde su kesilecek? İzmir'de kaç saat su kesilecek? soruları İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre 5 Ağustos Perşembe İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 5 Ağustos Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...