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İzmir İZSU su kesintisi 9 Mayıs Pazar

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 9 Mayıs Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2021 Pazar 09:59 Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2021 Pazar 10:04
İzmir İZSU su kesintisi 9 Mayıs Pazar

Sular ne zaman gelecek? sorusu özellikle pandemi döneminde yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İşte 9 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir İZSU su kesintisi 9 Mayıs Pazar

BORNOVA KAZIMDİRİK
09.05.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Mayıs Pazar

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
09.05.2021 saat 09:25 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Mayıs Pazar

KARABAĞLAR GÜNALTAY, BARIŞ, SELVİLİ
09.05.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Mayıs Pazar

MENEMEN YILDIRIM, FATİH
09.05.2021 saat 09:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

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