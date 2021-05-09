İzmir İZSU su kesintisi 9 Mayıs Pazar

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 9 Mayıs Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2021 Pazar 09:59Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2021 Pazar 10:04
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sular ne zaman gelecek? sorusu özellikle pandemi döneminde yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İşte 9 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları...