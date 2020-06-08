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Haberler Galeri İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu

İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri hafta sonlarında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda sokağa çıkanlar, Kordon'da yoğunluğa neden oldu.

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 00:43 Güncelleme Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 00:52
İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk vakanının ardından alınan önlemler kapsamında 10 Nisan'dan sonra hafta sonları, Ramazan Bayramı ve resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

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İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu

Yaklaşık 2 ayın ardından yeni normalleşme süreciyle bu hafta sonu kısıtlamaya gidilmedi

İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu

İzmir'de bu kapsamda vatandaşların birçoğu dün olduğu gibi bugün de dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti.

İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu

Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda buluşan vatandaşlar çimlerin üzerinde zaman geçirdi. Bazı vatandaşlar ise ne maske taktı ne de sosyal mesafeye dikkat etti. Aynı zamanda toplu halde halay da çekildi. İşte o korkutan anlar...

İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu

Saatin ilerlemesiyle kalabalığın oluştuğu bölgede alandakilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği ve maske takmadığı görüldü.

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