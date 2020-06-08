İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu

Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda buluşan vatandaşlar çimlerin üzerinde zaman geçirdi. Bazı vatandaşlar ise ne maske taktı ne de sosyal mesafeye dikkat etti. Aynı zamanda toplu halde halay da çekildi. İşte o korkutan anlar...