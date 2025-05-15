İzmir, Manisa, Afyon, Isparta, Kütahya ve Muğla deprem riski altında!

8-8.5'İ BULAN DEPREMLER OLURSA ŞAŞIRMAYIZ

Prof Dr. Süleyman Pampal, "Burası Afrika Avrasya levhasının sınırı. Bu bölgede tarihsel dönemde milattan sonra 7 tane çok yıkıcı deprem var. Bunlar 8-8.5'i bulan büyük depremler. Burada büyük deprem olursa bu asla sürpriz olmaz, buna şaşırmayız" dedi. Pampal, "Levha sınırlarından böyle depremler beklenir. Biraz derin odaklı ama çok yıkıcı. Kara sınırlarımıza mesafeli olduğu için doğrudan etkisi ile verdiği zarardan öte ikincil etkisi dediğimiz tsunami olayları ortaya çıkar. Adalarda olmak üzere, Güney Batı Anadolu sınırlarımızda da tsunami hasara yol açar. Geçmişte bunu yapmış çünkü. Bu bölgede meydana gelebilecek yıkıcı depremler Datça, Bodrum ve Fethiye gibi bölgelerimizde ciddi hasarlara yol açabilir. Bu nedenle bölgenin depreme hazırlanması çok önemli" dedi.