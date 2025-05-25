İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir’de sağanak alarmı! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı’ndan 38 ilde sarı kodlu uyarı!

25 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale, 26 Mayıs Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi.