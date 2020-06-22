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Haberler Galeri İzmir polisinden 'maske' denetimi!

İzmir polisinden 'maske' denetimi!

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'maske' talimatının yürürlüğe girmesiyle İzmir'de de denetimler sıklaştırıldı. Kordonboyu'nda kontrol gerçekleştiren ekipler, maske takmayanlara para cezası uyguladı.

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:35 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:39
İzmir polisinden 'maske' denetimi!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine talimat gönderilmesinin ardından İzmir'de de denetimler artırıldı.

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İzmir polisinden 'maske' denetimi!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, kentin en kalabalık noktalarından Gündoğdu Meydanı ve Kordonboyu'nda maske denetimi yaptı. Bunun yanı sıra polis araçlarından da sık sık maske takılması yönünde uyarılarda bulunuldu.

İzmir polisinden 'maske' denetimi!

Maske takmayanlara 900 liralık idari para cezası uygulandı. Denetimlerin, şehrin birçok noktasında sıkı şekilde sürdürüleceği belirtildi.

DHA

İzmir polisinden 'maske' denetimi!
İzmir polisinden 'maske' denetimi!
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