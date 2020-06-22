İzmir polisinden 'maske' denetimi!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, kentin en kalabalık noktalarından Gündoğdu Meydanı ve Kordonboyu'nda maske denetimi yaptı. Bunun yanı sıra polis araçlarından da sık sık maske takılması yönünde uyarılarda bulunuldu.