Haberler Galeri İZMİR ROTASI | BUGÜN (11 Nisan) İzmir'de nereye gidilir? İzmir tiyatro, sergi, sinema etkinlikleri...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de düzenlenen sinema gösterimleri, dikkat çeken sergiler ve her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikler, İzmir'i yeniden keşfetmek isteyenler için dopdolu bir rota sunuyor. Peki hafta sonu İzmir'de nereye gidilir? İzmir'deki etkinlik nedir? İşte detaylar...

İzmir'de bugün nereye gidebilirim? sorusunun cevabı araştırılıyor. İzmir kültür sanat etkinliklerinin yoğun ilgi gördüğü bir şehrimiz. İzmir'deki bu etkinlikler, İzmir'de yaşayanlar kadar şehir dışından gelen ziyaretçilerin de dikkatini çekerken, ortaya çıkan tablo tek bir gerçeği gösteriyor: İzmir'de kültür-sanat takvimi hiç olmadığı kadar hareketli ve kaçırılmayacak fırsatlarla dolu...

1. YÖRÜK ÇALIŞTAYI VE ŞÖLENİ
" 1. Yörük Çalıştayı ve Şöleni 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanında, 10.00-20.30 saatleri arasında gerçekleşecektir. Tüm halkımız davetlidir. "

Ücretsizdir

ÜNLÜ FIRÇALAR
Tiyatro Pallas

Yazan-Yöneten ve Oyuncular: Gizem Yöngül,Yağmur Demirtaş

Çevirmen: Yağmur Demirtaş

Yaş: +3

Süre: 40 Dakika

Her gün atölyesinde Picasso, Dali ve Van Gogh'tan ilham alarak resimler yapan Ayça, bir gün renkler ve şekiller arasında kaybolur. Neyse ki atölye arkadaşları Yaprak ve Bilge Kuş, ona renklerin büyülü dünyasını hatırlatır!


Oyun ücretsizdir.

SAAT: 13:00

ARTURO Uİ'NİN ÖNLENEBİLİR TIRMANIŞI

Bertolt Brecht'in epik tiyatrosunun en çarpıcı örneklerinden biri olan "Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı", bir diktatörün yükselişini kara mizah ve sert bir politik hicivle sahneye taşıyor. Sebze tüccarları dünyasında geçen bu alegorik hikâye, aslında 20. yüzyılın en karanlık dönemlerinden birine ayna tutarken, gücün nasıl örgütlendiğini, korkunun nasıl üretildiğini ve suskunluğun nasıl suç ortaklığına dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Bu tırmanış yalnızca bir suç örgütü liderinin yükselişinin değil; izin verilen, görmezden gelinen, zamanında durdurulmayan bir düzende korkunun nasıl kurumsallaştığını, adaletin nasıl susturulduğunun ve toplumun gözleri önünde inşa edilen bir tiranlığın inşasının hikayesi

SAAT:
11.04.2026
20:00

12.04.2026
15:00

BENCHA THEATER WİTH KOLKABENCHA TİYATROSU

11.04.2026
20:30

ÜCRETSİZ

HELİKOPTER 16-17-18-19 NİSAN 2026 TARİHLERİNDE İZBBŞT İSMET İNÖNÜ SAHNESİNDE

Yaşanan depremi fırsat bilen Denizcilik Bakanı, felaket bölgesine hızla ulaşarak kameralara görüntü veren ilk kişi olmak ister. Bakanın bir dönem daha seçilebilmek için hayatını ve başka hayatları nasıl tehlikeye attığını anlatan bir politik komedi.

16.04.2026
20:00
17.04.2026
20:00
18.04.2026
15:00
20:00
19.04.2026
15:00

HALKTAN BİRİ

Sam Bobrick?in ?Halktan Biri? oyunu yıllar öncenin ABD?sinde despot lidere karşı alaycı bir başkaldırıyı anlatıyor. Bunun karşısında despotik liderin önlemi de sıradışı oluyor. Travis Pine?ı uyararak ya da yemleyerek yola getirmeye çalışıyor. Hatta öyle ki onu sözcü, bakan yapmaya kadar götürüyor işi. ?Halktan Biri? halkın manipülasyona uğratılmış tercihlerle seçtiği despotik liderlerin, giderek güç sarhoşluğuna kapıldığı bir ülkede halktan birinin bu despotik tek adam iktidarına karşı mücadelesini mizahi bir pencereden işleyen bir oyun.


22.04.2026
20:00
23.04.2026
20:00
24.04.2026
20:00
25.04.2026
15:00
20:00
26.04.2026
15:00

YAŞ SINIRI :+16

İZMİR SİNEMA ETKİNLİKLERİ
Iron Lung | Paribu Cineverse Optimum İzmir | 11-12 Nisan 19:15, 22:00 | Korku | 2D Altyazılı, 2 sa 5 dk

Drama (The Drama) | Paribu Cineverse Optimum İzmir | 11-12 Nisan 19:35 | Romantik | 2D Altyazılı, 1 sa 46 dk

Çatlı 78 | Paribu Cineverse Optimum İzmir | 11-12 Nisan 19:00, 21:40 | Biyografi | 2D, 1 sa 57 dk

Kıble: Bitlisli Belkıs | Paribu Cineverse İzmir Park | 11-12 Nisan 16:50, 19:00, 21:10, 22:20 | Korku | 2D, 1 sa 24 dk

Çatlı 78 | Paribu Cineverse İzmir Park | 11-12 Nisan 16:40, 19:20, 22:00 | Biyografi | 2D, 1 sa 57 dk

Kardeşler Araştırma | Paribu Cineverse İzmir Park | 11-12 Nisan 16:45, 19:10, 21:35 | Komedi | 2D, 1 sa 43 dk

Iron Lung | Paribu Cineverse Forum Bornova | 11-12 Nisan 19:00, 21:45, 23:30 | Korku | 2D Altyazılı, 2 sa 5 dk

Çatlı 78 | Paribu Cineverse Forum Bornova | 11-12 Nisan 21:15 | Biyografi | 2D, 1 sa 57 dk

Kardeşler Araştırma | Paribu Cineverse Forum Bornova | 11-12 Nisan 18:50 | Komedi | 2D, 1 sa 43 dk

SERGİLER
Görünmeyen Emeği Görmek Fotoğraf Sergisi, 6 Mart-17 Nisan 2026 tarihleri arasında Vasıf Çınar Meydanı Sergi Alanı'nda... ÜCRETSİZ

``Müziğin Bavulu`` Akgün Akova Fotoğraf Sergisi 27 Mart-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi giriş kat galerinde ücretsiz ziyarete açık olacak

Zaman Akıyor Seramik Sergisi 31 Mart-19 Nisan tarihleri arasında Kültürpark İzmir/Pakistan Pavyonu Sergi Alanında. ÜCRETSİZ

İzmir Mutfak Müzesi'nin Tanıtım Sergisi Göl Gazinosu'nda Ziyarete Açıldı..

Yaşa Çocuk Derneği "Umuda Yolculuk" Karma Seramik Sergisi 03 ? 24 Nisan 2026 tarihi boyunca sizlerle...

Cem Sağbil - Dünya Hala Çiçek Açıyor Heykel Sergisi, 08 Nisan 2026-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi'nde sizlerle buluşuyor.. ÜCRETSİZ

İZMİR SAAT KULESİ

İZMİR ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ

İZMİR ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ

KEMERALTI ÇARŞISI

AGORA

KADİFEKALE

RADYO VE DEMOKRASİ MÜZESİ

PASAPORT İSKELESİ VE CUMHURİYET MEYDANI

İZMİR KORDON BOYU

KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ

İZMİR TARİHİ ASANSÖR

BALÇOVA TELEFERİK

ARKAS SANAT MERKEZİ

HİSAR CAMİ

İNCİRALTI

EFES ANTİK KENTİ

YEDİ UYUYANLAR MAĞARASI