İzmir sadece şehir değil, ayrı bir dil gibi! Sosyal medyada yeniden gündem oldu: İşte İzmirce sözcük
İzmir'in sokaklarında büyüyenlerin çok iyi bildiği ama başka şehirlerden gelenlerin ilk duyduğunda şaşırdığı kelimeler sosyal medyada yeniden gündem oldu. "Çiğdem ne?", "Domat neden domates değil?", "Gevrek simitten farklı mı?" soruları Google'da aratılınca ortaya tam bir İzmir sözlüğü çıktı. İşte Ege'nin kendine has kültürünü yansıtan o kelimeler ve hikayeleri…
Türkiye'nin dört bir yanında farklı ağızlar dikkat çekerken, İzmir'in kendine özgü günlük dili yine sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Özellikle İstanbul ve Ankara'dan İzmir'e taşınan vatandaşların en büyük şaşkınlığı ise pazarda, fırında ve sokakta duydukları kelimeler oluyor.
"Bir gevrek alıp kordonda yiyelim" cümlesi bile şehir dışından gelenler için adeta şifre gibi! İşte İzmir'in o kelimeleri ve hikayeleri…
ÇEKİRDEK DEĞİL "ÇİĞDEM"!
Türkiye'nin büyük bölümünde "çekirdek" olarak bilinen atıştırmalık, İzmir'de yıllardır "çiğdem" adıyla anılıyor. Özellikle sahilde oturup çiğdem çıtlatmak, İzmir kültürünün vazgeçilmezlerinden biri olarak görülüyor.
Sosyal medyada birçok kullanıcı "İlk kez duyduğumda çiçek sandım" yorumları yaptı.
SİMİT DEMEYİN, İZMİRLİ ÇOK KIZIYOR!
İzmir'de "simit" kelimesi yerine "gevrek" kullanılıyor. Üstelik İzmirlilere göre gevrek ile simit aynı şey değil.
Dışı daha çıtır olan İzmir gevreği, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yanında boyoz ve demli çay olunca ortaya tam bir İzmir klasiği çıkıyor.
BOYOZ SIRRI YILLARDIR ÇÖZÜLEMİYOR
İzmir denince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan boyoz, özellikle sabah saatlerinde fırın önlerinde kuyruk oluşturuyor.
Kimileri yumurtayla yerken kimileri sadece çayla tüketiyor. Ancak herkesin ortak fikri şu: "Gerçek boyoz sadece İzmir'de yenir."
KUMRUYU İLK GÖREN SANDVİÇ SANIYOR
İzmir'in meşhur sokak lezzetlerinden biri olan kumru, susamlı ekmeği ve bol malzemesiyle dikkat çekiyor.
Peynir, sucuk ve domat ile hazırlanan sıcak kumru, turistlerin en çok fotoğraf çektiği yiyeceklerden biri haline geldi.
"DOMAT" VE "DARI" KELİMELERİ HERKESİ ŞAŞIRTIYOR
İzmirlilerin günlük hayatta kullandığı bazı kelimeler başka şehirlerden gelenler için tam anlamıyla sürpriz oluyor.
Domates yerine "domat"
Mısır yerine "darı"
Kuruyemiş yerine "yemiş"
özellikle pazarlarda sıkça duyuluyor.
Bir sosyal medya kullanıcısının "Yemişçi tabelasını görünce tatlıcı sandım" yorumu binlerce beğeni aldı.
KORDON AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ
İzmir'in simgesi haline gelen Kordon, sadece manzarasıyla değil kültürüyle de dikkat çekiyor.
Kordonda yürüyüş yapmak, çimlere oturup çiğdem yemek ve gevrek ayran ikilisi yapmak, şehre gelen turistlerin ilk deneyimleri arasında yer alıyor.
SÖĞÜŞ VE BÖRÜLCEYİ TATMADAN DÖNMEYİN
İzmir mutfağının en sevilen tatlarından biri olan söğüş, özellikle gece saatlerinde büyük ilgi görüyor.
Öte yandan zeytinyağlı börülce de Ege sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Hafif ve doğal beslenmenin simgesi haline gelen bu lezzetler, gastronomi turistlerinin radarına girmiş durumda.
"BANGO", "KLORAK" VE "MEŞE" KELİMELERİ SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
İzmirlilerin kullandığı bazı eski kelimeler ise son dönemde TikTok videolarıyla yeniden popüler hale geldi.
Bango
Klorak
Meşe
gibi ifadeler özellikle gençlerin hazırladığı "İzmirce konuşma" videolarında milyonlarca izlenmeye ulaştı.