İzmir sadece şehir değil, ayrı bir dil gibi! Sosyal medyada yeniden gündem oldu: İşte İzmirce sözcük

İzmir'in sokaklarında büyüyenlerin çok iyi bildiği ama başka şehirlerden gelenlerin ilk duyduğunda şaşırdığı kelimeler sosyal medyada yeniden gündem oldu. "Çiğdem ne?", "Domat neden domates değil?", "Gevrek simitten farklı mı?" soruları Google'da aratılınca ortaya tam bir İzmir sözlüğü çıktı. İşte Ege'nin kendine has kültürünü yansıtan o kelimeler ve hikayeleri…

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 16 Mayıs 2026 08:53








