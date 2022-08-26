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Haberler Galeri İzmir sağanak yağışa teslim! Dere taştı, yollar göle döndü

İzmir sağanak yağışa teslim! Dere taştı, yollar göle döndü

İzmir'de sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından kente yapılan uyarılar sonrası şiddetli yağış etkili oldu. Yağmur nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. İşte İzmir'de her yağmurda yaşanan vatandaşı isyan ettiren sağanak manzaraları...

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 14:17 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 14:22
İzmir sağanak yağışa teslim! Dere taştı, yollar göle döndü

İzmir'de etkili olan sağanakta, Yunusemre Deresi ve rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar ise suyla doldu.

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İzmir sağanak yağışa teslim! Dere taştı, yollar göle döndü

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarının ardından kentte beklenen şiddetli yağmur etkili oldu. Sağanak, saat 12.00'den sonra başlarken Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir sağanak yağışa teslim! Dere taştı, yollar göle döndü

Yağmur suları nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı. Karabağlar'da yağmur suları, Yunusemre Deresi'nde taşkına neden oldu.

İzmir sağanak yağışa teslim! Dere taştı, yollar göle döndü

Sağanakta sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı, Yeşillik Caddesi ve Gazi Bulvarı gibi arterlerde trafikte yoğunluk oldu

İzmir sağanak yağışa teslim! Dere taştı, yollar göle döndü
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