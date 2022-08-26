İzmir sağanak yağışa teslim! Dere taştı, yollar göle döndü

İzmir'de sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından kente yapılan uyarılar sonrası şiddetli yağış etkili oldu. Yağmur nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. İşte İzmir'de her yağmurda yaşanan vatandaşı isyan ettiren sağanak manzaraları...