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İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bayram öncesi yoğunluk
İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bayram öncesi yoğunluk
İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ) Kurban Bayramı öncesi günlük yolcu sayısı 60 binin üstüne çıktı. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve hijyen uyarı anonslarının yapıldığı İZOTAŞ'ta günlük sefer sayısı 1000'in üzerine çıktı, talep üzerine özellikle tatil bölgelerine ek seferler yapılıyor.
Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 22:01
Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 22:04
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından uzun süre sonra ilk kez kısıtlamasız bayram tatili geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, otogarda yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı'nda farklı şehirlerdeki sevdikleriyle birlikte olmak, memleketine gitmek ya da tatil yerlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar sık düzenlenen otobüs seferleriyle yola çıkıyor.
Koronavirüse karşı maske, mesafe ve hijyen uyarı anonslarının yapıldığı İZOTAŞ'ta günlük sefer sayısı 1000'in üzerine çıktı, talep üzerine özellikle tatil bölgelerine ek seferler yapıldı.
Yola çıkmadan önce bazı vatandaşlar da Sağlık Bakanlığının terminal girişindeki Kovid-19 Aşı Uygulama Noktasına uğradı. Yolcuların yanı sıra otogarda çalışan personele de hizmet veren sağlık personelinin günde 80-100 kişiye aşı uyguladığı öğrenildi.
Otogarda çalışan Şefik Top, Kovid-19'a karşı BioNTech aşısının ikinci dozunu İZOTAŞ'taki uygulama noktasında yaptırma kararı aldığını ifade etti.