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Haberler Galeri İzmir su kesintisi 17 Haziran Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi 17 Haziran Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU 17 Haziran Çarşamba tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Özellikle bu sıcak havalarda uzun süre su kesintilerinin olması, vatandaşlar tarafından rahatsız edici bir durum olabilir. İşte İzmir su kesintisi ile ilgili detaylar....

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:11 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:30
İzmir su kesintisi 17 Haziran Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU bugünün kesintilerini resmi sitesi üzerinden paylaştı. İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları özellikle pandemi döneminde daha da fazla merak ediliyor. İşte 17 Haziran Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir su kesintisi 17 Haziran Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

DİKİLİ ÇANDARLI

17.06.2020 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.


URLA YELALTI

17.06.2020 saat 08:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası

İzmir su kesintisi 17 Haziran Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

KINIK FATİH, YENİ

17.06.2020 saat 08:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.


KINIK HAMZAHOCALI

17.06.2020 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 17 Haziran Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ YENİKÖY

17.06.2020 saat 08:20 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.


ÖDEMİŞ PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, KÜÇÜKAVULCUK, BÜYÜKAVULCUK

17.06.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 17 Haziran Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ

17.06.2020 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.


ÖDEMİŞ

17.06.2020 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Günlük burç yorumları - 17 Haziran Çarşamba
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