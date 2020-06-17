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İzmir su kesintisi 17 Haziran Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU 17 Haziran Çarşamba tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Özellikle bu sıcak havalarda uzun süre su kesintilerinin olması, vatandaşlar tarafından rahatsız edici bir durum olabilir. İşte İzmir su kesintisi ile ilgili detaylar....
Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:11Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:30
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İZSU bugünün kesintilerini resmi sitesi üzerinden paylaştı. İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları özellikle pandemi döneminde daha da fazla merak ediliyor. İşte 17 Haziran Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...