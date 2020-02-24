İzmir'de TOKİ kura heyecanı

Noter huzurda gerçekleşen kura çekimine katılan binlerce aile heyecan yaşarken, kuradan ismi çıkanlar mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Kuradan ismi çıkan Nezahet Begeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade ederek, daha önceden de kura çekimine katıldığını ancak çıkamadığını söyleyerek, "Heyecandan bütün gece uyumadım. Allahıma dua ettim. 'Ağlayıp da sevinç gözyaşını bana da nasip et' dedim. Çok şükür ettim. Allah devletimizden bir kere değil bin kere razı olsun. Lise 3'e giden bir kızım var. Onun adına da çok sevindim. Ben 55 yaşındayım hep kiradayım. Çok şükür" diye konuştu.

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