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İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu

İzmir genelinde etkili olan kuvvetli fırtına, son olarak Urla ilçesini vurdu. Hortum felaketinin açtığı yaralar henüz sarılmadan bu kez de hızı 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı tekne sahiplerinin teknelerini vinçler sayesinde batmaktan kurtardığı gözlendi.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 20:43 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 20:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





