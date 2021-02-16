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Haberler Galeri İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu

İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu

İzmir genelinde etkili olan kuvvetli fırtına, son olarak Urla ilçesini vurdu. Hortum felaketinin açtığı yaralar henüz sarılmadan bu kez de hızı 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı tekne sahiplerinin teknelerini vinçler sayesinde batmaktan kurtardığı gözlendi.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 20:43 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 20:57
İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu

İlçede zaman zaman 70-80 kilometre hızlarına ulaşan fırtına, kıyı şeridinde yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu

Bazı tekne sahiplerinin çekiciler, vinçler yardımıyla teknelerini batmaktan son anda kurtardıkları görüldü.

İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait reklam panolarının zeminle bağlantılı olan dübellerini yerlerinden söktü.

İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu

Elektrik trafolarının ark yapmasına ve bazı mahallelerde elektrik kesilmesine neden oldu.

İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu

Fırtına sebebiyle bazı vatandaşlar tarafından elektrik idaresine arıza telefonları yağdı.

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