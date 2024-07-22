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Haberler Galeri İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Pazartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış bekleniyor mu? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? soruları haftanın ilk gününden araştırılıyor. Merteoroloji il il hava durumunu yayınladı. İşte 22 Temmuz Pazartesi hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 22.07.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 08:46

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Pazartesi hava durumu...

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Pazartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu

BURSA °C, 37°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C

Az bulutlu

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 34°C

Az bulutlu