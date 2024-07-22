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İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Pazartesi hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış bekleniyor mu? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? soruları haftanın ilk gününden araştırılıyor. Merteoroloji il il hava durumunu yayınladı. İşte 22 Temmuz Pazartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 22.07.2024 08:46Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 08:46
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Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.