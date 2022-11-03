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Haberler Galeri İzmir ve Ege'de bugün yağmur yağacak mı? 3 Kasım Perşembe hava durumu

İzmir ve Ege'de bugün yağmur yağacak mı? 3 Kasım Perşembe hava durumu

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hava kaç derece? Yağış var mı? Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege Bölgesi'nde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sisli olacağı tahmin ediliyor. İşte 3 Kasım Perşembe 2022 hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 3 Kasım 2022 Perşembe 08:44 Güncelleme Tarihi: 3 Kasım 2022 Perşembe 08:48
İzmir ve Ege’de bugün yağmur yağacak mı? 3 Kasım Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin, Ardahan'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yüksekleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, ilk saatlerde Marmara ve Karadeniz kıyılarında, zamanla yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmir ve Ege’de bugün yağmur yağacak mı? 3 Kasım Perşembe hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir ve Ege’de bugün yağmur yağacak mı? 3 Kasım Perşembe hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İzmir ve Ege’de bugün yağmur yağacak mı? 3 Kasım Perşembe hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İzmir ve Ege’de bugün yağmur yağacak mı? 3 Kasım Perşembe hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

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