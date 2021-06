İzmir'de 10 dakikalık yağmurda sel meydana geldi, vatandaşlar Soyer'e isyan etti

"DOĞAL AFET DEĞİL, BÜYÜKŞEHİR'İN BECERİKSİZLİĞİ"

Sağanak yağmur yağdıktan 5 dakika sonra arabasını su bastığını söyleyen Necdet Yalçın adlı vatandaş da, Büyükşehir'in altyapı yetersizliği ve su baskınlarına yıllardır önlem alamamasından dert yandı. Yalçın, "Burada her yağmurda sıkıntı var, arabalar suya kapılıyor. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, buradan Kars'a, Ardahan'a gidiyor, onlara yardım ediyor. Sen önce kendi vatandaşına, İzmir'e bir hizmet et. Benim aracımın motoru hasar gördü ve 15 bin lira zararım var. Biz her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Ben yetkililerden bizim zararımızın giderilmesini istiyorum. Çünkü bu bizim değil, Büyükşehir'in sorunu.