  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de 10 Kasım Cuma elektrik kesintisi

İzmir'de 10 Kasım Cuma elektrik kesintisi

İzmir'de bugün (10 Kasım Cuma) hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Buna göre İzmir'de uzun süreli kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte 10 Kasım Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 11:35 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 11:41

İzmir’de 10 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Bugün İzmir'de bazı illerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe yaşanacak kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 10 Kasım Cuma İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de 10 Kasım Cuma elektrik kesintisi

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: SAMURLU ( 24/10 24/13 CENNET SK. CUMHURİYET 1. SK. ÇAMLIK 1. SK. DERE ESER SK. KÖYİÇİ SK. MAZITEPE SK. MAZİTEPE SK. SAMURLU YOLU YAREN SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 10 Kasım Cuma elektrik kesintisi

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: YEŞİLOVA ( 4135. SK. 4139. SK. 4139/1. SK. 4141. SK. 4172. SK. 4174. SK. 4178. SK. 4180/1. SK. 4183. SK. ABDİ İPEKÇİ CD. )

Kesinti saati: 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: KAZIMDİRİK ( 372. SK. 372/23 372/25. SK. 372/26 372/32 372/33 )

Kesinti saati: 9:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: BARBAROS ( 5201. SK. 5203/1 )

Kesinti saati: 14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: KAVAKLIDERE

KEMALPAŞA

KAVAKLIDERE ( İNCİR İNCİR SK. incir sokak )

Kesinti saati: 9:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 10 Kasım Cuma elektrik kesintisi

DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: DENİZKÖY

BADEMLİ

ÇANDARLI ( 1040. SK. 1046. SK. 1049 1049. SK. 1050 1050 Sk. 1051. SK. 1059. SK. 1062 1063. SK. 1065 Sk. 1082 Sk. 1083 Sk. 1086 Sk. 1087 Sk. 1088. SK. 1090 1091. SK. 165. SK. 167 172 Sk. 172. SK. 173 173 Sk. 181/2. SK. 203. SK. 204/1. SK. 222 SK 226 Sk. )

Kesinti saati: 11:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 10 Kasım Cuma elektrik kesintisi

FOÇA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: HACIVELİ ( 430. SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: ILIPINAR

Kesinti saati: 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • SON DAKİKA