İzmir'de 10 Kasım Cuma elektrik kesintisi

İzmir'de bugün (10 Kasım Cuma) hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Buna göre İzmir'de uzun süreli kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte 10 Kasım Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...