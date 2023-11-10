İzmir’de 10 Kasım Cuma elektrik kesintisi

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: YEŞİLOVA ( 4135. SK. 4139. SK. 4139/1. SK. 4141. SK. 4172. SK. 4174. SK. 4178. SK. 4180/1. SK. 4183. SK. ABDİ İPEKÇİ CD. )
Kesinti saati: 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: KAZIMDİRİK ( 372. SK. 372/23 372/25. SK. 372/26 372/32 372/33 )
Kesinti saati: 9:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: BARBAROS ( 5201. SK. 5203/1 )
Kesinti saati: 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: KAVAKLIDERE
KEMALPAŞA
KAVAKLIDERE ( İNCİR İNCİR SK. incir sokak )
Kesinti saati: 9:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları