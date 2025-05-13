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Haberler Galeri İzmir'de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

İzmir'de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'in ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Hangi ilçelerde ve ne kadar süreli su kesintileri yaşanacak sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'in Bayındır, Bayraklı, Bergama, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 13 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 13 Mayıs Salı izmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

BAYINDIR HACI İBRAHİM 13.05.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

BERGAMA ATATÜRK 10.05.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

BERGAMA BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA 13.05.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

BERGAMA ATMACA, BARBAROS, KURTULUŞ, SELÇUK, ULUCAMİİ, ZAFER 13.05.2025 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

KARABAĞLAR DEVRİM, GÜNALTAY, KİBAR 13.05.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

KARŞIYAKA BAHARİYE, BAHÇELİEVLER, DEDEBAŞI 13.05.2025 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

KEMALPAŞA ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 13.05.2025 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

MENEMEN HAYKIRAN 13.05.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

NARLIDERE ÇAMTEPE, NARLI 13.05.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

ÖDEMİŞ BÜLBÜLLER, ÇAYLI, KERPİÇLİK, KIZILCA, KÖFÜNDERE, KÖSELER, ORHANGAZİ, SUÇIKTI, SÜLEYMANLAR, VELİLER 13.05.2025 saat 07:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, TURABİYE 13.05.2025 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

TORBALI AYRANCILAR, İNÖNÜ 13.05.2025 saat 09:08 ile 12:09 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

URLA KUŞÇULAR 13.05.2025 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.