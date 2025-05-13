İzmir'de 10 saat su kesintisi olacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 13 Mayıs Salı 2025 su kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'in ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Hangi ilçelerde ve ne kadar süreli su kesintileri yaşanacak sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'in Bayındır, Bayraklı, Bergama, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 13 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 13 Mayıs 2025 11:11 Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





