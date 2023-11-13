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Haberler Galeri İzmir'de 10 saate varan su kesintisi! Urla, Ödemiş, Bornova, Çeşme...

İzmir'de 10 saate varan su kesintisi! Urla, Ödemiş, Bornova, Çeşme...

İZSU bugün (13 Kasım Pazartesi) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 10 saate varan su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Urla, Ödemiş, Bornova, Kiraz, Çeşme, Karabağlar, Buca, ve Tire ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 13 Kasım Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:33 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:37

İzmir’de 10 saate varan su kesintisi! Urla, Ödemiş, Bornova, Çeşme...

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 13 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’de 10 saate varan su kesintisi! Urla, Ödemiş, Bornova, Çeşme...

BORNOVA MERKEZ, TUNA 13.11.2023 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saate varan su kesintisi! Urla, Ödemiş, Bornova, Çeşme...

BORNOVA DOĞANLAR 13.11.2023 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saate varan su kesintisi! Urla, Ödemiş, Bornova, Çeşme...

BUCA UFUK 13.11.2023 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saate varan su kesintisi! Urla, Ödemiş, Bornova, Çeşme...

BUCA ATATÜRK 13.11.2023 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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