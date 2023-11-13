İzmir'de 10 saate varan su kesintisi! Urla, Ödemiş, Bornova, Çeşme...

İZSU bugün (13 Kasım Pazartesi) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 10 saate varan su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Urla, Ödemiş, Bornova, Kiraz, Çeşme, Karabağlar, Buca, ve Tire ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 13 Kasım Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...