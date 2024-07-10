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Haberler Galeri İzmir'de 10 Temmuz Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de 10 Temmuz Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (10 Temmuz Çarşamba) bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Vatandaşların kafasındaki "İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak?" soruları böylece cevaplandı.İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 10.07.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 11:12

İzmir’de 10 Temmuz Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintiler olacağı araştırılıyor. İşte 10 Temmuz Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de 10 Temmuz Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Ergenli ( Dereköy Yolu Ergenli Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 9:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Ergenli ( Ergenli Köyü Dereköy Yolu Ergenli Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler:Hisarlık ( Hisarlık OVACIK )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Hisarlık ( Hisarlık OVACIK )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 10 Temmuz Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kocahaliller ( Kocahaliller Köyü İç Yolu )

İsmailli ( ismailli köyü iç yolu İsmailli Köyü İç Yolu İsmailli Yuntdağ Yolu Bayramcılar Yolu )

İsmailli Hacılar ( Hacılar Köyü İç Yolu )

Bekirler ( Bekirler Köyü İç Yolu )

Bayramcılar ( Bayramcılar Köyü İç Yolu Bayramcılar )

Balaban

Atçılar ( Atçılar Köyü İç Yolu Atçılar Köyü )

Koyuneli ( Koyuneli Köyü İç Yolu KOYUNELİ )

Tavukçukuru ( Tavukçukuru Köyü İç Yolu )

Seklik ( Seklik Köyü İç Yolu )

Rahmanlar ( Rahmanlar Köyü İç Yolu )

Öksüzler ( Öksüzler Köyü İç Yolu )

Kocaköy ( Kocaköy Köyü İç Yolu )

Akçenger ( Akçenger Köyü Yolu Akçenger )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 10 Temmuz Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Zafer ( 2359 Sk. 2316. Sk. 2342. Sk. 2360 2371. Sk. 2373. Sk. 2372. Sk. 2365. Sk. 2370. Sk. GAFFAR OKKAN Turgut Özal Cd. 2341 2374 )

Belenbaşı ( 3007. Sk. Belen Cd. BELEN 3007 Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Göksu ( 687/5. Sk. 687/14. Sk. 687/10. Sk. 679/20. Sk. 679/19. Sk. 679/18. Sk. 688/12 687/6 688/17 693/9. Sk. 693/23. Sk. 693/2. Sk. 693/17. Sk. 693/16. Sk. 693/15. Sk. 693/14. Sk. 693/13. Sk. 693/12. Sk. 693/11. Sk. 693/10. Sk. 693. Sk. 690/4. Sk. 688/16. Sk. 688/15. Sk. 688/14. Sk. 688/13. Sk. 688/11. Sk. 687/9. Sk. 687/8. Sk. 687/7. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 10 Temmuz Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Musalla ( 7012 7002 7010 7011 7010/1 7008. Sk. 7004 )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çiğli'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Kaklıç ( 10325. Sk. 10324/1. Sk. 10324. Sk. 10323. Sk. 10322. Sk. 10321/1. Sk. 10327. Sk. 10326. Sk. İZMİR 10300 10315/1 10315/2 Ahmet Piriştina Cd. 10321. Sk. 10302. Sk. 10303. Sk. 10303/2. Sk. 10303/3. Sk. 10303/4. Sk. 10303/5. Sk. 10303/6. Sk. 10303/7. Sk. 10304. Sk. 10305. Sk. 10306. Sk. 10307. Sk. 10308. Sk. 10309. Sk. 10309/1. Sk. 10310. Sk. 10311. Sk. 10311/1. Sk. 10312. Sk. 10313. Sk. 10314. Sk. 10315. Sk. 10316. Sk. 10317/7 10317/1. Sk. 10317/2. Sk. 10317/3. Sk. 10317/4. Sk. 10317/5. Sk. 10317/6. Sk. 10318. Sk. 10318/1. Sk. 10320. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları