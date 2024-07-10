İzmir’de 10 Temmuz Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Kocahaliller ( Kocahaliller Köyü İç Yolu )
İsmailli ( ismailli köyü iç yolu İsmailli Köyü İç Yolu İsmailli Yuntdağ Yolu Bayramcılar Yolu )
İsmailli Hacılar ( Hacılar Köyü İç Yolu )
Bekirler ( Bekirler Köyü İç Yolu )
Bayramcılar ( Bayramcılar Köyü İç Yolu Bayramcılar )
Balaban
Atçılar ( Atçılar Köyü İç Yolu Atçılar Köyü )
Koyuneli ( Koyuneli Köyü İç Yolu KOYUNELİ )
Tavukçukuru ( Tavukçukuru Köyü İç Yolu )
Seklik ( Seklik Köyü İç Yolu )
Rahmanlar ( Rahmanlar Köyü İç Yolu )
Öksüzler ( Öksüzler Köyü İç Yolu )
Kocaköy ( Kocaköy Köyü İç Yolu )
Akçenger ( Akçenger Köyü Yolu Akçenger )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları