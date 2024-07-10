İzmir'de 10 Temmuz Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (10 Temmuz Çarşamba) bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Vatandaşların kafasındaki "İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak?" soruları böylece cevaplandı.İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...