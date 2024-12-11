İzmir’de 11 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Kayaköy ( Şirinbebe Çk. Üç Haziran Cd. Çiçek Sk. Çelebi Cd. Çavuş Çk. Çavdar Çk. Çamurluk Sk. Çakırcalı Sk. Zambak Çk. Yasemen Çk. Vural Sk. Türk Sk. Sultan Selim Çk. Sever Çıkmazı Sarıgöllü Çk. Sakarya Sk. Orkide Çk. Onbaşı Sk. Nar Sk. Namık Kemal Cd. Muhtar Çk. Meşe Çk. Mezarlık Sk. Mevlana Sk. Mehmet Akif Cd. Malazgirt Sk. DORUK ZEYTİN Kazım Karabekir Cd. Kayalar Sk. Kayaköy Kaya Çk. Kanarya Sk. Kale Meydanı Cd. Kabakoğlu Çk. hasan çavuş sk Favzi Çakmak Sk. Fatih Sultan Mehmet Sk. Doğan Çk. Doyranlı Yolu Dinç Sk. Dilsiz Sk. Deveci Çk. Dere Sk. Depo Sk. Cami Sk. Buket Sk. Beyazıt Sk. Bey Çk. Berber Çk. Baştürk Çk. Atatürk Cd. erdem Sk. Akın Çk. Adnan Menderes Cd. Akkaş Sk. Aktaş Sk. sultanselim çıkmazı )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )
Beyazıtlar
Kesinti saati: 9:45 - 15:45
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Umurbey
Yolüstü
Balabanlı
Gereli ( GERELİ KÜME EVLERİ )
Ertuğrul
Ovakent
Karakova
Emmioğlu ( Şeytanlı Kraağaç çiftlik küme evleri )
Kesinti saati: 10:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Çayır ( Ataman Çayırköy )
Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Hamam
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )
Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Kesinti saati: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları