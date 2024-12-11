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Haberler Galeri İzmir'de 11 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de 11 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (11 Aralık Çarşamba) hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintieri duyurdu. İşte 11 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de 11 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 11 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de 11 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Yalı ( HARAÇÇI BAHÇE HARACCIBAHCE )

Yeni ( 921 975 872 799 804 842 805 797. Sk. 841 852. Sk. 856. Sk. 863. Sk. 875. Sk. 851 864 801. Sk. 841. Sk. 844. Sk. GÜZELHİSAR 849. Sk. Nene Hatun Cd. Yavuz Sk. 850 858 865 861 866 922 937 903 879 882 867 912/1 )

Güzelhisar ( Mescit Sk. Merkez Cd. Kıbrıs Cd. Kültür Sk. Kültür Köprülü 1. Sk. Hamam Sk. BALABANPAŞA GÜZELHİSAR OKUL 17/20 17/31 17/44 17/30 GAVURDERE TABAKHANE Çayır Çarşı Sk. Çamaltı Sk. Tepe 1. Sk. Tabakhane Sk. Seyhan Sk. Oluklu Çeşme Sk. )

Kültür ( HARAÇÇI BAHÇE KÜME EVLER 698. Sk. 701. Sk. 704. Sk. 711. Sk. 713. Sk. 719. Sk. 720. Sk. 723. Sk. Aliağa Atık Su Arıtma Tesisi Yolu Sakin Sk. Tuna Cd. ÇAMLIK 718 )

Kurtuluş ( 746 736 670. Sk. 683. Sk. 726. Sk. NENEHATUN 743 GÜN 730 740 683 670 742 731 726 729 744 745 )

Kesinti saati: 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 11 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

KARABAĞLAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Özgür ( 3923. Sk. 3916/2. Sk. 3916/1. Sk. 3916. Sk. 3914/1. Sk. 3914. Sk. 3913/1. Sk. 3913. Sk. 3912/2. Sk. 3921/2. Sk. 3921/3. Sk. 3921/4. Sk. 3905/1. Sk. 3921/5. Sk. 3921/6. Sk. 3922. Sk. 3924. Sk. 3924/1. Sk. 3924/2. Sk. 3924/3. Sk. 3912/1. Sk. 3912. Sk. 3911. Sk. 3971. Sk. 3943. Sk. 3942. Sk. 3941. Sk. 3926. Sk. 3925. Sk. 3905. Sk. 3904. Sk. 3903. Sk. 3902. Sk. 3901/1. Sk. 3901. Sk. 3898. Sk. 3910/1. Sk. 3910. Sk. 3909. Sk. 3908. Sk. 3896/1. Sk. 3896. Sk. 3907. Sk. 3906. Sk. 3921. Sk. 3921/1. Sk. 3917. Sk. 3916/3. Sk. )

Yüzbaşı Şerafettin

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 11 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kayaköy ( Şirinbebe Çk. Üç Haziran Cd. Çiçek Sk. Çelebi Cd. Çavuş Çk. Çavdar Çk. Çamurluk Sk. Çakırcalı Sk. Zambak Çk. Yasemen Çk. Vural Sk. Türk Sk. Sultan Selim Çk. Sever Çıkmazı Sarıgöllü Çk. Sakarya Sk. Orkide Çk. Onbaşı Sk. Nar Sk. Namık Kemal Cd. Muhtar Çk. Meşe Çk. Mezarlık Sk. Mevlana Sk. Mehmet Akif Cd. Malazgirt Sk. DORUK ZEYTİN Kazım Karabekir Cd. Kayalar Sk. Kayaköy Kaya Çk. Kanarya Sk. Kale Meydanı Cd. Kabakoğlu Çk. hasan çavuş sk Favzi Çakmak Sk. Fatih Sultan Mehmet Sk. Doğan Çk. Doyranlı Yolu Dinç Sk. Dilsiz Sk. Deveci Çk. Dere Sk. Depo Sk. Cami Sk. Buket Sk. Beyazıt Sk. Bey Çk. Berber Çk. Baştürk Çk. Atatürk Cd. erdem Sk. Akın Çk. Adnan Menderes Cd. Akkaş Sk. Aktaş Sk. sultanselim çıkmazı )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )

Beyazıtlar

Kesinti saati: 9:45 - 15:45

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Umurbey

Yolüstü

Balabanlı

Gereli ( GERELİ KÜME EVLERİ )

Ertuğrul

Ovakent

Karakova

Emmioğlu ( Şeytanlı Kraağaç çiftlik küme evleri )

Kesinti saati: 10:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Çayır ( Ataman Çayırköy )

Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )

Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )

Hamam

Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )

Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )

Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 11 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

KİRAZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Ovacık ( AYDERESİ )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 11 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

KARABURUN'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kösedere ( Karaburun Yolu Kayapınar Küme Evler )

İnecik ( KAYNARPINAR KÜME EVLER )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 11 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Zeytindağ ( Kazım Dirik Sk. Kenan Çoşkun Cd. Küçük Yol Menekşe Sk. Mithatpaşa Cd. Mustafa Yazıcı Sk. Hakkı Akkaş Sk. Postane Sk. Sadrettin Sağlık Sk. Sefa Cd. İsmet İri Sk. Hatip Hoca Sk. 23 Nisan Sk. Arabacı Sk. Fevzi Çakmak Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 11 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Fatih ( Arapkirli Ova Yolu )

Sadıkpaşa

Tokatbaşı

Mahmutlar ( isimsiz )

Yusuflu

Yakacık

Fırınlı ( Furunlu Yolu )

Toki

Karateke ( KARATEKE-ATATÜRK )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Hasköy

Işıklar ( TİRE YOLU Rahmanlar küme evleri )

Yeniçiftlik

Kızılcaova

Çırpı Cami

Yeşilova

Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 11 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Karateke

Mahmutlar ( isimsiz )

Turgutlu

Yenioba

Fırınlı

Yeşilova ( Köy İçi Yol )

Elifli

Akkoyunlu

Alacalı

Eskioba

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 11 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Alaçatı ( 13002. Sk. Kemalpaşa )

Alaçatı ( 13048. Sk. 13049. Sk. 13051. Sk. 13052. Sk. 13057. Sk. 13058. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Alaçatı ( 12113/8 Yol 12113 Serinler Çiftliği 2028. Sk. 12113/1 12113/7 7152. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları