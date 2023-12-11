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Haberler Galeri İzmir'de 12 gün 8 saat süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İzmir'de 12 gün 8 saat süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacağını İZSU duyurdu. Bir ilçede arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintisi 12 gün 8 saati saati buldu. Vatandaşlar "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Bugün İzmir'de Güzelbahçe, Kemalpaşa, Kınık, Menemen ve Ödemiş'te sular kesilecek. Peki İzmir'deki su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte 11 Aralık Pazartesi ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 10:52 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:05

İzmir'de 11 Aralık Pazartesi su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat
İzmir’de 11 Aralık Pazartesi su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Bugün 11 Aralık Pazartesi İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 11 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi detayları..

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İzmir'de 11 Aralık Pazartesi su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat
İzmir’de 11 Aralık Pazartesi su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

GÜZELBAHÇE YALI 11.12.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de 11 Aralık Pazartesi su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat
İzmir’de 11 Aralık Pazartesi su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÇEŞME REİSDERE 30.11.2023 saat 09:00 ile 12.12.2023 saat 17:00 arasında yaklaşık 12 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de 11 Aralık Pazartesi su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat
İzmir’de 11 Aralık Pazartesi su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

KEMALPAŞA ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ULUCAK İSTİKLAL, DAMLACIK 11.12.2023 saat 08:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de 11 Aralık Pazartesi su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat
İzmir’de 11 Aralık Pazartesi su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

KINIK FATİH 11.12.2023 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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