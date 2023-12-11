İzmir'de 12 gün 8 saat süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacağını İZSU duyurdu. Bir ilçede arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintisi 12 gün 8 saati saati buldu. Vatandaşlar "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Bugün İzmir'de Güzelbahçe, Kemalpaşa, Kınık, Menemen ve Ödemiş'te sular kesilecek. Peki İzmir'deki su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte 11 Aralık Pazartesi ayrıntıları...