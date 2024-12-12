İzmir’’de 12 Aralık Perşembe elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 12 Aralık Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...