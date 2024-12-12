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Haberler Galeri İzmir''de 12 Aralık Perşembe elektrik kesintisi

İzmir''de 12 Aralık Perşembe elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintieri duyurdu. İşte 12 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’’de 12 Aralık Perşembe elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 12 Aralık Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’’de 12 Aralık Perşembe elektrik kesintisi

Ödemiş'te elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Kızılcahavlu ( KIZILCAHAVLU CUMHURİYET Kızılcahavlu Köyü İç Yolu )

Kürdüllü ( kurdullu mah. EKİNLİK Kürdüllü Köyü İç Yolu )

Küçükkemerdere ( ılıcak yolu )

Kireli ( Kireli Köyü İç Yolu istiklal sk kırelı ova yolu Kireli Yolu Kireli Köyü İç yolu )

Çiniyeri ( agaclı kume evleri ova yolu Ağaçlı kümeevler )

Yenişehir ( Yenişehir Yolu Yenişehir Köyü İç Yolu OVA YOLU )

Yeğenli ( önder sk Yeşenli Yolu Yeğenli Yolu Yeğenli Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu Cumhuriyet Yolu TEMSİL Üç Kuyular Mevkii )

Saruhanlı ( gölderesi küme evler köy içi yol SARUHANLI MERKEZ )

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Peşrefli

Osmancık ( Osmancık Köyü İç Yolu Osmancık Köyü OSMANCIK KOY YOLU OSMANCIK OYU IC YOL ARA OVA YOLU )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Kırtepe ( Kırtepe Yolu Kırtepe Köyü İç Yolu HAKAN ERTUĞRUL SOK. KÖY ALTI )

Gökçen ( ecevit Şehit Seyhan Kafalı Şahin İncir Yeşim Yaşar Çınarlı Yasemin Umut Çıkmazı Sıla Sude Saruhanlı Yolu Sakar Saka Sabir Çıkmazı Mine Mesut Melek Mehmet Akif Ersoy Kemer Sk. Karabekir Hamiyet Hal Hacı Ali Göldere Gökçen Köyü İç Yolu Dilek Çıkmazı Can Bostan Beyaz Beste Ballı Çıkmazı Ayaz Arifs MOLLA SK )

Eğridere ( Eğridere ÇAYIR OSMANCIK EĞRİDERE YOLU AMBARKAVAK KOYUNCU EGRİDERE PATIKA YOL agıl sokak eğridere ara yol ara sk egridere ara EGRIDERE ARA YOL PATIKA YOL Serap Eğridere Yolu Eğridere Köyü İç Yolu Camiüstü EGRİDERE ARA YOL eğridere Üççınar Mevkii ARA YOL )

Dereli ( Dereli Köyü İç Yolu Dereli Köyü )

Çobanköy ( köy ici mevkii ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )

Kahrat ( İşlek Çıkmazı İzzet Halil Çıkmazı İstiklal İlkokul Ümit Öğretmen Orhan Aksay Çıkmazı Özgen Özden Çınar Çıkmazı Çilek Çağdaş Zeybek Yıldırım Yonca Yağız Çıkmazı Yalçın Çıkmazı Uğur Mumcu Çıkmazı Türkmen Tuna Çıkmazı Tevfik Özer Tekeli Sultan Sevgi Çıkmazı Serdar Nur Mimar Mehmet Şerif Kılınç Medet Çıkmazı Köprü Kuru Kostak Kooperatif Çıkmazı Kocaoğlan Çıkmazı Kemal Kahraman Irmak Hürriyet Huzur Çıkmazı Hasret Çıkmazı Hakim Çıkmazı Gürgen Gültekin Gurbet Gonca Çıkmazı Genç Eğri Evrim Esnaf Doğu Buldanlı Çıkmazı Birlik Çıkmazı Bilge Beyazıt Bayaz Çıkmazı Barış Çıkmazı Barbaros Hayrettin Bahar Çıkmazı Aslan Çk. GAZİ ATATÜRK Şimşek Ecevit Tamer ismet inönü cd. CAĞDAS SK. )

Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )

Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )

Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu )

Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Demirdere ( Köy İçi Yolu )

Çayır ( Çayırköy Ataman )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )

Bozcayaka

Balabanlı ( Balabanlı Köyü İç Yolu DOLAMANLIK KÜME EVLER )

Kesinti saati: 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )

Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Kemer ( ÇOBAN ÇEŞMESİ KEMER PARNALI )

Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )

Yılanlı

Kesinti saati: 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Kayaköy ( Onbaşı Sk. Orkide Çk. Sakarya Sk. Sarıgöllü Çk. Sever Çıkmazı Sultan Selim Çk. Türk Sk. Vural Sk. Yasemen Çk. Zambak Çk. Çakırcalı Sk. Çamurluk Sk. Çavdar Çk. Çavuş Çk. Çelebi Cd. Çiçek Sk. Üç Haziran Cd. Şirinbebe Çk. sultanselim çıkmazı Adnan Menderes Cd. Akkaş Sk. Aktaş Sk. Akın Çk. erdem Sk. Atatürk Cd. Baştürk Çk. Berber Çk. Bey Çk. Beyazıt Sk. Buket Sk. Cami Sk. Depo Sk. Dere Sk. Deveci Çk. Dilsiz Sk. Dinç Sk. Doyranlı Yolu Doğan Çk. Fatih Sultan Mehmet Sk. Favzi Çakmak Sk. hasan çavuş sk Kabakoğlu Çk. Kale Meydanı Cd. Kanarya Sk. Kaya Çk. Kayaköy Kayalar Sk. Kazım Karabekir Cd. ZEYTİN DORUK Malazgirt Sk. Mehmet Akif Cd. Mevlana Sk. Mezarlık Sk. Meşe Çk. Muhtar Çk. Namık Kemal Cd. Nar Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Hamam ( mendegüme küme evler Demirdere Köyü İç Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu )

Hamam ( Köşk Ödemiş Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu )

Hamam ( Demirdere Köyü İç Yolu )

Çayır ( Köşk Ödemiş Yolu )
Hamam ( melcek çukur mendegüme küme evler )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Hamam

Kesinti saati: 9:00 - 17:01

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’’de 12 Aralık Perşembe elektrik kesintisi

Tire'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Karateke ( NAZİLLİ KUYUSU SALİH SELİFE SK. SALİH SELİFE SK. NAZİLLİ KUYUSU KARATEKE-ATATÜRK KARATEKE ATATÜRK KARATEKE ZİHNİ TUTKAÇ SK. Zihni Tutkaç Sk. SALİH SELİFE HACI MEHMET SK. TİRE YOLU 6.Sokak 6.sokak Halil Çulhaoğlu Sk. Işılay Saygın Cd. Karateke Köyü İç Yolu KARATEKE-ATATÜRK CD. İbrahim Öztürk egriazmak yolu halil culhaoğlu 5sok. )

Eskioba ( Çevre Yolu ESKIOBA KUME EVLERİ Eski Oba köyü iç yolu Eski Oba Köyü iç Yolu Kuyulu )

İhsaniye ( CAYIRARASI MEVKII GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE pınarlar küme evleri GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE )

Adnan Menderes ( KİRECTEPE Patlıcan Çukuru Mvki. KİREÇTEPE ara yol ara ova yolu )

Toki ( Tire Toki FATİH SULTAN MEHMET )

Dündarlı ( BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU Dündarlı Köyü İç Yolu )

Dibekçi ( dibekçi ara yol patıka yamandere dıbekcı yolu Dibekçi Yolu Dibekçi Köyü İç Yolu )

Dallık ( sogulcaksu kume evleri Dallık Yolu Dallık Köyü İç Yolu )

Dağdere ( Dağdere Yolu Dağdere Köyü İç Yolu DARI DERESİ )

Büyükkemerdere ( YELLİKTEPE buyukkemerdere büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Yolu Büyükkemerdere Köyü İç Yolu İNCİRLİOVA YOLU )

Çiniyeri ( Çiniyeri Yolu Çiniyeri köy içi yol TURK GECER SK IŞIKLI ATATÜRK SOKAK. Ağaçlı kümeevler )

Çeriközü ( pınarbasşı sk Çeriközü köyü iç yolu GÜLTEPE Çeriközü Köyü İç Yolu )

Cambazlı ( PATIKA YOL halılbahcelı halil bahçeli patıka yol Cambazlı Köyü Büyükkömürcü Köyü İç Yolu bozuk bahce sk. )

Büyükkömürcü ( Büyükkömürcü Yolu )

Boynuyoğun ( koreli sokak boynuyoğun köyü CUKURYER KUME EVLERI Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol Eyrek Boynuyoğun Köyü İç Yolu Boynuyoğun Köy içi yol pınarlar kume evleri EĞREK SK. )

Ayaklıkırı ( Ayaklıkırı Köyü İç Yolu Ayaklıkırı Köyü AYAKLIKIRI CUMHURİYET )

Alacalı ( Alacalı Yolu Alacalı Köyü İç Yolu HARMANTEPE Harmantepe )

Küçükburun ( KÜÇÜKBURUN YAYLA Küçükburun Köyü Küçükburun Köyü İç Yolu )

Işıklı ( Yol Kümeevler IŞIKLI CUMHURİYET GÖKÇEN YOLU Işıklı Köyü )

Işıklar ( Işıklar Köyü İç Yolu DOĞANLAR KÜME EVLER hasancavuslar yolu AYAKLIKIRI YOLU )

Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Köyü Küçükkemerdere Köyü İç Yolu küçükkemerdere atatürk KÜÇÜKKEMERDERE DERE )

Küçükkömürcü ( küçükkömurcu dag yolu Küçükkömürcü Köyü İç Yolu Küçükkömürcü Yolu )

Kürdüllü

Mahmutlar ( Mahmutlar Köyü Mahmutlar Köyü İç Yolu CAMİ )

Akkoyunlu ( çavdar tepe kümeevler çavdartepe kümeevleri Akkoyunlu Köyü İç Yolu Akkoyunlu Yolu Eğercil Mevki AKKOYUNLU Eğercili Küme Evler AZMAKALTI )

Kurşak

Dere

Duatepe

Fatih

Turgutlu ( yolaltı Turgutlu Köyü İç Yolu YOL ÜSTÜ YOL ALTI turgutlu mh dam içi yol )

Yamandere ( Yamandere Yolu Yamandere Köyü İç Yolu NİYAZİ BOZKURT )

Yenioba ( yenioba köyü 5351 Kümeevler 5351 Kümeevler Yeni oba köyü 5351 Kümeevler iç yolu Yenioba Köyü Yeni Oba 5351 Kümeevler Yenioba Köyü Yenioba Köyü İç Yolu Yeni Oba Köyü 5351 Küme evleri Yeni Oba Köyü 5351 Kümeevler yeni oba köyü 5351 kümeevler yol Yeni Oba 5351 Küme evler yeni oba köyü 5351 Kümeevler yeni oba köy içi yol yenioba köy içi yol )

Bülbüldere

Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )

Somak ( Somak Köyü Somak Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Demirdere Köyü İç Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu )

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )

Çayır ( Ataman Çayırköy )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )

Küre ( KÜRE Küre Köyü KÜRE KÜME EVLERİ )

Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )

Demirdere ( Köy İçi Yolu )

Kesinti saati: 16:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )

Çayır ( Ataman Çayırköy )

Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Hamamköy Köyü İç Yolu )

Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )

Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Kesinti saati: 9:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )

Yeşilova

Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )

Hasköy

Çırpı Cami

Kızılcaova

Yeniçiftlik

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’’de 12 Aralık Perşembe elektrik kesintisi

Buca'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Akıncılar ( 528. Sk. 551. Sk. 549/2. Sk. 549/1. Sk. 549. Sk. 547. Sk. 545. Sk. 542. Sk. 536/1. Sk. 524. Sk. 530. Sk. 520. Sk. Aydın Hatboyu Cd. )

İnkılap

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’’de 12 Aralık Perşembe elektrik kesintisi

Bergama'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Yukarıbey ( Bergama Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’’de 12 Aralık Perşembe elektrik kesintisi

Karabağlar'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Gazi ( 3882. Sk. 3884. Sk. 3884/1. Sk. 3885. Sk. 3887. Sk. 3887/1. Sk. 3887/3. Sk. 3890. Sk. 3890/1. Sk. 3894. Sk. 3894/1. Sk. 3895. Sk. 3895/1. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yunus Emre ( 4064. Sk. 4228. Sk. 4229. Sk. 4230. Sk. 4231. Sk. 4232. Sk. 4233. Sk. 4234. Sk. 4236. Sk. 4239. Sk. 4246. Sk. 4246/2. Sk. 4951. Sk. )

Peker ( 4951. Sk. 4996. Sk. 5072. Sk. 5073. Sk. 5074. Sk. 5075. Sk. 5090. Sk. 5090/1. Sk. 5091. Sk. 5092. Sk. 5093. Sk. 5094. Sk. 5097. Sk. 5101. Sk. Sırrı Atalay )

Yunus Emre ( 4199. Sk. 4201. Sk. 4202. Sk. 4203. Sk. 4204. Sk. 4205. Sk. 4211. Sk. 4214. Sk. 4233. Sk. Sırrı Atalay Sk. )

Kavacık ( 10006. Sk. 10009. Sk. 10010. Sk. 10012. Sk. 10013. Sk. 10017. Sk. 10021. Sk. 10022. Sk. 10024. Sk. Kavacık Konak Asfaltı Cd. 10007 10008 10011 10015 10014 10018 10016 10019 10004. Sk. 10003. Sk. 10002. Sk. 10001. Sk. 10005. Sk. 10020 10029 payamlı cad. KONAK KAVACIK ASFALTI KONAK KAVACIK ASFALTI 10023 )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Konak'ta elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Altıntaş ( 340. Sk. 363/1. Sk. 365. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’’de 12 Aralık Perşembe elektrik kesintisi

Bayraklı'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Çay ( 2091/1. Sk. 2120/2. Sk. Şehit Hakan Uysal Cd. )

Çiçek ( 1610. Sk. 1610/1. Sk. 1610/2. Sk. 2125. Sk. 2128. Sk. Şehit Hakan Uysal 2062/2 )

Tepekule ( 2063/1. Sk. 2087. Sk. 2088. Sk. 2089. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’’de 12 Aralık Perşembe elektrik kesintisi

Bornova'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Kemalpaşa

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları