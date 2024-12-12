İzmir’’de 12 Aralık Perşembe elektrik kesintisi

Tire'de elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Karateke ( NAZİLLİ KUYUSU SALİH SELİFE SK. SALİH SELİFE SK. NAZİLLİ KUYUSU KARATEKE-ATATÜRK KARATEKE ATATÜRK KARATEKE ZİHNİ TUTKAÇ SK. Zihni Tutkaç Sk. SALİH SELİFE HACI MEHMET SK. TİRE YOLU 6.Sokak 6.sokak Halil Çulhaoğlu Sk. Işılay Saygın Cd. Karateke Köyü İç Yolu KARATEKE-ATATÜRK CD. İbrahim Öztürk egriazmak yolu halil culhaoğlu 5sok. )
Eskioba ( Çevre Yolu ESKIOBA KUME EVLERİ Eski Oba köyü iç yolu Eski Oba Köyü iç Yolu Kuyulu )
İhsaniye ( CAYIRARASI MEVKII GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE pınarlar küme evleri GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE )
Adnan Menderes ( KİRECTEPE Patlıcan Çukuru Mvki. KİREÇTEPE ara yol ara ova yolu )
Toki ( Tire Toki FATİH SULTAN MEHMET )
Dündarlı ( BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU Dündarlı Köyü İç Yolu )
Dibekçi ( dibekçi ara yol patıka yamandere dıbekcı yolu Dibekçi Yolu Dibekçi Köyü İç Yolu )
Dallık ( sogulcaksu kume evleri Dallık Yolu Dallık Köyü İç Yolu )
Dağdere ( Dağdere Yolu Dağdere Köyü İç Yolu DARI DERESİ )
Büyükkemerdere ( YELLİKTEPE buyukkemerdere büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Yolu Büyükkemerdere Köyü İç Yolu İNCİRLİOVA YOLU )
Çiniyeri ( Çiniyeri Yolu Çiniyeri köy içi yol TURK GECER SK IŞIKLI ATATÜRK SOKAK. Ağaçlı kümeevler )
Çeriközü ( pınarbasşı sk Çeriközü köyü iç yolu GÜLTEPE Çeriközü Köyü İç Yolu )
Cambazlı ( PATIKA YOL halılbahcelı halil bahçeli patıka yol Cambazlı Köyü Büyükkömürcü Köyü İç Yolu bozuk bahce sk. )
Büyükkömürcü ( Büyükkömürcü Yolu )
Boynuyoğun ( koreli sokak boynuyoğun köyü CUKURYER KUME EVLERI Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol Eyrek Boynuyoğun Köyü İç Yolu Boynuyoğun Köy içi yol pınarlar kume evleri EĞREK SK. )
Ayaklıkırı ( Ayaklıkırı Köyü İç Yolu Ayaklıkırı Köyü AYAKLIKIRI CUMHURİYET )
Alacalı ( Alacalı Yolu Alacalı Köyü İç Yolu HARMANTEPE Harmantepe )
Küçükburun ( KÜÇÜKBURUN YAYLA Küçükburun Köyü Küçükburun Köyü İç Yolu )
Işıklı ( Yol Kümeevler IŞIKLI CUMHURİYET GÖKÇEN YOLU Işıklı Köyü )
Işıklar ( Işıklar Köyü İç Yolu DOĞANLAR KÜME EVLER hasancavuslar yolu AYAKLIKIRI YOLU )
Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Köyü Küçükkemerdere Köyü İç Yolu küçükkemerdere atatürk KÜÇÜKKEMERDERE DERE )
Küçükkömürcü ( küçükkömurcu dag yolu Küçükkömürcü Köyü İç Yolu Küçükkömürcü Yolu )
Kürdüllü
Mahmutlar ( Mahmutlar Köyü Mahmutlar Köyü İç Yolu CAMİ )
Akkoyunlu ( çavdar tepe kümeevler çavdartepe kümeevleri Akkoyunlu Köyü İç Yolu Akkoyunlu Yolu Eğercil Mevki AKKOYUNLU Eğercili Küme Evler AZMAKALTI )
Kurşak
Dere
Duatepe
Fatih
Turgutlu ( yolaltı Turgutlu Köyü İç Yolu YOL ÜSTÜ YOL ALTI turgutlu mh dam içi yol )
Yamandere ( Yamandere Yolu Yamandere Köyü İç Yolu NİYAZİ BOZKURT )
Yenioba ( yenioba köyü 5351 Kümeevler 5351 Kümeevler Yeni oba köyü 5351 Kümeevler iç yolu Yenioba Köyü Yeni Oba 5351 Kümeevler Yenioba Köyü Yenioba Köyü İç Yolu Yeni Oba Köyü 5351 Küme evleri Yeni Oba Köyü 5351 Kümeevler yeni oba köyü 5351 kümeevler yol Yeni Oba 5351 Küme evler yeni oba köyü 5351 Kümeevler yeni oba köy içi yol yenioba köy içi yol )
Bülbüldere
Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )
Somak ( Somak Köyü Somak Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Demirdere Köyü İç Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )
Küre ( KÜRE Küre Köyü KÜRE KÜME EVLERİ )
Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )
Demirdere ( Köy İçi Yolu )
Kesinti saati: 16:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Hamamköy Köyü İç Yolu )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Kesinti saati: 9:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )
Yeşilova
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Hasköy
Çırpı Cami
Kızılcaova
Yeniçiftlik
Kesinti saati: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları