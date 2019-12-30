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Haberler > Galeri > İzmir'de 13 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintileri

İzmir'de 13 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintileri

İzmir'de bugün (30 Aralık Pazartesi) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 13 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Bornova'da hangi sokaklarda sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 30 Aralık Pazartesi günü İzmir'de su kesintileri…

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:08 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:08
İzmir'de 13 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintileri

İzmir'de bugün (30 Aralık Pazartesi) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 13 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Bornova'da hangi sokaklarda sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 30 Aralık Pazartesi günü İzmir'de su kesintileri…

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İzmir'de 13 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintileri

ALİAĞA
19.04.2019 saat 09:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. YENİŞAKRAN

İzmir'de 13 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintileri

BALÇOVA
17.12.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında çalışmalar süresince yenilenen branşman hatlarının ana boru ile bağlantısı için;

13:00- 16:00 saatleri arasında 3 (üç) saat süre ile su verilemeyecektir.

Su Kesintisi Uygulanacak Sokaklar

Ekrem Güler, Namık Kemal, Ziya Gökalp, M. Şeref, Mehmet Akif, F. yaman, Baran, Kerime Nadir, H. Cahit Yalçın, Aşık Veysel, Adalet, Gümüşpala

İzmir'de 13 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintileri

BAYRAKLI
30.12.2019 saat 07:35 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır. DOĞANÇAY

İzmir'de 13 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintileri

BEYDAĞ

12.07.2019 saat 14:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. YUKARIAKTEPE

12.07.2019 saat 14:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. MUTAFLAR

08.07.2019 saat 17:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. EĞRİDERE

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