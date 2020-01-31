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Haberler > Galeri > İzmir'de 13 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Ocak Cuma İzmir'de su kesintileri

İzmir'de 13 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Ocak Cuma İzmir'de su kesintileri

İzmir'de bugün (31 Ocak Cuma) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 13 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 31 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintileri…

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2020 Cuma 10:06 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020 Cuma 10:06
İzmir'de 13 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Ocak Cuma İzmir'de su kesintileri

İzmir'de bugün (31 Ocak Cuma) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 13 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 31 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintileri…

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İzmir'de 13 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Ocak Cuma İzmir'de su kesintileri

ALİAĞA
19.04.2019 saat 09:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. YENİŞAKRAN

İzmir'de 13 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Ocak Cuma İzmir'de su kesintileri

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31.01.2020 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ONUR

İzmir'de 13 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Ocak Cuma İzmir'de su kesintileri

BEYDAĞ
07.01.2020 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. YUKARIAKTEPE

İzmir'de 13 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Ocak Cuma İzmir'de su kesintileri

BUCA
31.01.2020 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. YAYLACIK

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