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Haberler Galeri İzmir'de 13 saatlik su kesintisi! Birçok ilçede musluklar kuruyacak... İZSU 16 Temmuz Salı su kesintilerini paylaştı

İzmir'de 13 saatlik su kesintisi! Birçok ilçede musluklar kuruyacak... İZSU 16 Temmuz Salı su kesintilerini paylaştı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (16 Temmuz Salı) İzmir'de 13 saati bulacak su kesintisi için uyarıda bulundu. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Öte yandan Kiraz'daki 30 saatlik kesintisinin kaçta biteceği merak ediliyor. İzmir'de bugün Aliağa, Bayraklı, Bergama, Bornova, Çeşme, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ve Torbalı'da suların kesileceği duyuruldu. İşte İzmir'de 16 Temmuz Salı İzmir'de yaşanacak su kesintisinin ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:57

İzmir’de 13 saatlik su kesintisi! Birçok ilçede musluklar kuruyacak... İZSU 16 Temmuz Salı su kesintilerini paylaştı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli su kesintisi yaşanacak? İşte 16 Temmuz Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 13 saatlik su kesintisi! Birçok ilçede musluklar kuruyacak... İZSU 16 Temmuz Salı su kesintilerini paylaştı

ALİAĞA BARBOROS HAYRETTİN PAŞA, FATİH, MİMAR SİNAN 16.07.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 13 saatlik su kesintisi! Birçok ilçede musluklar kuruyacak... İZSU 16 Temmuz Salı su kesintilerini paylaştı

BAYRAKLI ONUR, KÖRFEZ 16.07.2024 saat 07:45 ile 15:45 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 13 saatlik su kesintisi! Birçok ilçede musluklar kuruyacak... İZSU 16 Temmuz Salı su kesintilerini paylaştı

BERGAMA GAZİOSMANPAŞA, FATİH 16.07.2024 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 13 saatlik su kesintisi! Birçok ilçede musluklar kuruyacak... İZSU 16 Temmuz Salı su kesintilerini paylaştı

BORNOVA ERZENE 16.07.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.