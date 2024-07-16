İzmir’de 13 saatlik su kesintisi! Birçok ilçede musluklar kuruyacak... İZSU 16 Temmuz Salı su kesintilerini paylaştı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli su kesintisi yaşanacak? İşte 16 Temmuz Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...