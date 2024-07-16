İzmir’de 13 saatlik su kesintisi! Birçok ilçede musluklar kuruyacak... İZSU 16 Temmuz Salı su kesintilerini paylaştı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (16 Temmuz Salı) İzmir'de 13 saati bulacak su kesintisi için uyarıda bulundu. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Öte yandan Kiraz'daki 30 saatlik kesintisinin kaçta biteceği merak ediliyor. İzmir'de bugün Aliağa, Bayraklı, Bergama, Bornova, Çeşme, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ve Torbalı'da suların kesileceği duyuruldu. İşte İzmir'de 16 Temmuz Salı İzmir'de yaşanacak su kesintisinin ayrıntıları...