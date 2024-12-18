KİRAZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Mersinlidere ( MERSİNLİDERE Mersinlidere GARİPLER KÖRKUYU KOCAKUYU Kocakuyu Mersindere DAVULCULAR )
Olgunlar ( Olgunlar Hacılar OLGUNLAR AVGAN CERİTLER GEDİK HACILAR Gedik Ceritler Zeybekler Avgan Sk. RECEPLER YUKARI KONAK )
Saçlı ( SAÇLI TÜTÜZLER )
Pınarbaşı ( DARCAN PINARBAŞI HACIALİLER HACALİLER )
Ovacık ( Ovacık Eşşekderesi Akalan AYDERESİ ELMADERESİ AKALAN MERCAN YURDU OVACIK )
Ören ( ÖREN MANASTIR KÜÇÜKÖREN KAVALCILAR KÜÇÜKİBRAHİMLER )
Örencik ( ÖRENCİK ZEYBEKLER Avcılar Sk. KARAİSMELLER KARAİSMAİLLER AVCILAR Avcılar İMAMLAR )
Çayağzı ( KÖSEOĞLU SUYU KARAHAYIT DEĞİRMENDERE ÇAYAĞZI ZEYTİNALAN MAVİLER ÇELEBİLER KEMERCİK TEKKE GELİNALAN YUKARI ÇAYAĞZI ÇALITARLA KIZILTARLA TOPAK TEPE Çelebiler Çayağzı Koyu İç Yolu Çayağzı Çalı Tarla Zeytinalan Yukarıbağarası Tekke Kızıl Tarla İç Yolu Kızıl Tarla Köseoğlu Suyu Karaburc Koyu İc Yolu Kaleköy İç Yolu Efeler TAŞLIHARMAN YARBAŞI )
İğdeli ( İĞDELİ DİBEKTAŞI ÇAVUŞDÜZÜ GİZİRLER ARAPLAR OSMANLAR KERVAN ACİZLER DAMLAR AZMANLAR MOLLA Azmanlar Gizirler Igdelı Koyu İç Yolu Kırmustafalar Çavuşdüzü İğdeli İğdeli Koyu İç Yolu Molla KOCAİBRAHİMLER )
Altınoluk ( ALTINOLUK PINARLAR Bağırsakderesi Maviler ÇAVDARLAR BAĞIRSAKDERESİ SARAÇLAR )
Karaburç ( KARABOĞAZ SAKARYA BAĞARASI ÇAMGEÇİDİ YUKARI BAĞARASI YUKARI YIKIK HAN SINIRBAŞI YUKARI YIKIKHAN KARABURÇ PALAMUT ARASI PALAMUTARASI AKÇAPINAR SARIYER Bayram Tepe Bağarası Kaleköy İç Yol Karaburc Koyu İç Yolu Karaburç Koyu İç Yolu Kiraz İç Yol Yeni Köy İç Yol Çamgecidi TAŞTEPE Çömlekçi Köyü İç Yol palamutarası ova BAYRAMTEPE )
Kaleköy ( Kaleköy KALEKÖY AKINCILAR UZUNOVA Karahayıt KIRLIOVA Uzunova )
Doğancılar ( DEĞİRMENALTI DOĞANCILAR DOĞANCI KAYADİBİ Gürgen OYUKKIRAN OYUK KIRAN GÜRGEN AYVAZCILAR Doğancılar MUMCANLAR KURUDERE Kurudere )
Karabağ ( SEKİ İSKAN YÖRÜKLER Karabağ KARABAĞ )
Çömlekçi ( OVA SERGİYERİ )
Karabulu ( ÇAKICILAR YEDİEVLER Armutlu Sk. Irmak Karabulu Köyü İç Yol Çakıcılar İmamlar )
Avunduruk ( AVUNDURUK Avunduruk Mahallesi İç Yol ÇAKICI )
Bahçearası ( ESKİYURT FATİH ÇAMARASI DEMİRCİ HALİLLER BAHÇELİ Bahçeli Bahçeli Sk. Zangallar )
Cevizli ( ASKERLER HÜSEYİN KELİ Çevizli Cevizli Köyü İç Yolu BALYAKASI BAL YAKASI BOSTAN YERİ CEVİZLİ BAL YERİ ALİMLER YAMANLAR Bal Yeri )
Çanakçı
Çatak ( DURBALI ÖKÜZDERE AKÇAY CAMİÖNÜ ÇATAK TAŞLIÇUKUR Durbalı Taşlıçukur Veliler Öküzdere )
Ceritler ( SÜLÜKLÜ KOCACERİTLER Çolak İbrahim Yörükler Kocaceritler Işıkkırı Hisar Koyu İç Yolu Hisar Koyu İç Yol Ceritler İç Yol Ceritler Köyü İç Yol IŞIKKIRI IŞKKIRI )
Kibar ( MUSULLAR KİBAR Musullar Kocahasanlar çavuşdüzü )
Mavidere ( KOZAĞAÇ YENİ MAVİDERE Mavidere Yeni yeni sokak Kozağaç )
Ahmetler ( GÖLDÜ Ahmetler Birlik Sk. UMURLU )
Akpınar ( AKPINAR POLAT GİRNE Girne Polat ZEYBEK Akpınar )
Gedik ( DUTLUDERE KATRANDERE MERKEZ Merkez )
Emenler ( Omanlar Kazıkalan Karşıyaka Emenler KAZIKALAN OMANLAR )
Dokuzlar ( Güvenç Dokuzlar Bozoklar Ayrıklı Sk. Dokuzlar Yolu GÜVENÇ AYRIKLI )