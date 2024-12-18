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Haberler Galeri İzmir'de 18 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de 18 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte 18 Aralık Çarşamba İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 18 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte detaylar...

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İzmir’de 18 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu mendegüme küme evler melcek çukur )

Demirdere ( Köy İçi Yolu )

Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )

Çayır ( Ataman Çayırköy )

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )

Küre ( KÜRE Küre Köyü KÜRE KÜME EVLERİ )

Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

****

Kesinti yapılacak yerler: Bozdağ ( Kazım Dirik Cd Ödemiş Salihli Yolu )

Tekke

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )

Beyazıtlar

Kesinti saati: 9:45 - 15:45

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 18 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

KİRAZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Mersinlidere ( MERSİNLİDERE Mersinlidere GARİPLER KÖRKUYU KOCAKUYU Kocakuyu Mersindere DAVULCULAR )

Olgunlar ( Olgunlar Hacılar OLGUNLAR AVGAN CERİTLER GEDİK HACILAR Gedik Ceritler Zeybekler Avgan Sk. RECEPLER YUKARI KONAK )

Saçlı ( SAÇLI TÜTÜZLER )

Pınarbaşı ( DARCAN PINARBAŞI HACIALİLER HACALİLER )

Ovacık ( Ovacık Eşşekderesi Akalan AYDERESİ ELMADERESİ AKALAN MERCAN YURDU OVACIK )

Ören ( ÖREN MANASTIR KÜÇÜKÖREN KAVALCILAR KÜÇÜKİBRAHİMLER )

Örencik ( ÖRENCİK ZEYBEKLER Avcılar Sk. KARAİSMELLER KARAİSMAİLLER AVCILAR Avcılar İMAMLAR )

Çayağzı ( KÖSEOĞLU SUYU KARAHAYIT DEĞİRMENDERE ÇAYAĞZI ZEYTİNALAN MAVİLER ÇELEBİLER KEMERCİK TEKKE GELİNALAN YUKARI ÇAYAĞZI ÇALITARLA KIZILTARLA TOPAK TEPE Çelebiler Çayağzı Koyu İç Yolu Çayağzı Çalı Tarla Zeytinalan Yukarıbağarası Tekke Kızıl Tarla İç Yolu Kızıl Tarla Köseoğlu Suyu Karaburc Koyu İc Yolu Kaleköy İç Yolu Efeler TAŞLIHARMAN YARBAŞI )

İğdeli ( İĞDELİ DİBEKTAŞI ÇAVUŞDÜZÜ GİZİRLER ARAPLAR OSMANLAR KERVAN ACİZLER DAMLAR AZMANLAR MOLLA Azmanlar Gizirler Igdelı Koyu İç Yolu Kırmustafalar Çavuşdüzü İğdeli İğdeli Koyu İç Yolu Molla KOCAİBRAHİMLER )

Altınoluk ( ALTINOLUK PINARLAR Bağırsakderesi Maviler ÇAVDARLAR BAĞIRSAKDERESİ SARAÇLAR )

Karaburç ( KARABOĞAZ SAKARYA BAĞARASI ÇAMGEÇİDİ YUKARI BAĞARASI YUKARI YIKIK HAN SINIRBAŞI YUKARI YIKIKHAN KARABURÇ PALAMUT ARASI PALAMUTARASI AKÇAPINAR SARIYER Bayram Tepe Bağarası Kaleköy İç Yol Karaburc Koyu İç Yolu Karaburç Koyu İç Yolu Kiraz İç Yol Yeni Köy İç Yol Çamgecidi TAŞTEPE Çömlekçi Köyü İç Yol palamutarası ova BAYRAMTEPE )

Kaleköy ( Kaleköy KALEKÖY AKINCILAR UZUNOVA Karahayıt KIRLIOVA Uzunova )

Doğancılar ( DEĞİRMENALTI DOĞANCILAR DOĞANCI KAYADİBİ Gürgen OYUKKIRAN OYUK KIRAN GÜRGEN AYVAZCILAR Doğancılar MUMCANLAR KURUDERE Kurudere )

Karabağ ( SEKİ İSKAN YÖRÜKLER Karabağ KARABAĞ )

Çömlekçi ( OVA SERGİYERİ )

Karabulu ( ÇAKICILAR YEDİEVLER Armutlu Sk. Irmak Karabulu Köyü İç Yol Çakıcılar İmamlar )

Avunduruk ( AVUNDURUK Avunduruk Mahallesi İç Yol ÇAKICI )

Bahçearası ( ESKİYURT FATİH ÇAMARASI DEMİRCİ HALİLLER BAHÇELİ Bahçeli Bahçeli Sk. Zangallar )

Cevizli ( ASKERLER HÜSEYİN KELİ Çevizli Cevizli Köyü İç Yolu BALYAKASI BAL YAKASI BOSTAN YERİ CEVİZLİ BAL YERİ ALİMLER YAMANLAR Bal Yeri )

Çanakçı

Çatak ( DURBALI ÖKÜZDERE AKÇAY CAMİÖNÜ ÇATAK TAŞLIÇUKUR Durbalı Taşlıçukur Veliler Öküzdere )

Ceritler ( SÜLÜKLÜ KOCACERİTLER Çolak İbrahim Yörükler Kocaceritler Işıkkırı Hisar Koyu İç Yolu Hisar Koyu İç Yol Ceritler İç Yol Ceritler Köyü İç Yol IŞIKKIRI IŞKKIRI )

Kibar ( MUSULLAR KİBAR Musullar Kocahasanlar çavuşdüzü )

Mavidere ( KOZAĞAÇ YENİ MAVİDERE Mavidere Yeni yeni sokak Kozağaç )

Ahmetler ( GÖLDÜ Ahmetler Birlik Sk. UMURLU )

Akpınar ( AKPINAR POLAT GİRNE Girne Polat ZEYBEK Akpınar )

Gedik ( DUTLUDERE KATRANDERE MERKEZ Merkez )

Emenler ( Omanlar Kazıkalan Karşıyaka Emenler KAZIKALAN OMANLAR )

Dokuzlar ( Güvenç Dokuzlar Bozoklar Ayrıklı Sk. Dokuzlar Yolu GÜVENÇ AYRIKLI )

İzmir’de 18 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kemalpaşa ( 7412. Sk. 7413/1. Sk. 7414. Sk. 7414/1. Sk. 7415. Sk. 7418/1. Sk. 7419. Sk. 7419/1. Sk. 7419/12. Sk. )

Kesinti saati: 17:00 - 20:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 18 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

KARABAĞLAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Gülyaka ( 2982. Sk. 2969/1. Sk. 2971. Sk. 2973. Sk. 2975. Sk. 2976. Sk. 2977. Sk. 2978. Sk. 2979. Sk. 2980. Sk. 2981. Sk. 2987. Sk. 2988. Sk. 3005. Sk. 3007. Sk. 3008. Sk. 3009. Sk. 3012. Sk. 3022. Sk. 3035. Sk. 3005/1 3037. Sk. 3036. Sk. )

Doğanay ( 9010. Sk. 9012. Sk. 9014. Sk. Şükrü Karaduman Cd. 9016 9005. Sk. )

Vatan ( 9069. Sk. 9068. Sk. 9067. Sk. 9065. Sk. 9063. Sk. 9061. Sk. 9059. Sk. Mızraklı Cd. Kadir Aydın Sk. 9179. Sk. 9085. Sk. 9082/2. Sk. 9081. Sk. 9057. Sk. 9079. Sk. 9077. Sk. 9055. Sk. )

Esenlik ( 9031. Sk. )

Basın Sitesi

Reis ( 9213. Sk. 9038. Sk. 9034. Sk. 9030. Sk. 9018. Sk. )

Kazım Karabekir ( Yıldız Cd. Saim Çıkrıkçı Cd. Kazım Karabekir Parkı İçi Yolu 9216. Sk. 9215. Sk. 9080. Sk. 9009/2. Sk. 9009/1. Sk. 9002/9. Sk. 9002/8. Sk. 9002/7. Sk. 9002/5. Sk. 9002/4. Sk. 9002/2. Sk. 9002/10. Sk. 9002/1. Sk. 9002. Sk. )

Kesinti saati: 2:00 - 2:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Selvili ( 5714/1. Sk. 4019/1. Sk. 4019/10. Sk. 4019/14. Sk. 4019/3. Sk. 4019/9. Sk. 4095. Sk. 4114. Sk. 4115. Sk. 4116. Sk. 4117. Sk. 4118. Sk. 4119. Sk. 4120. Sk. 4121. Sk. 4122. Sk. 4123. Sk. 4124. Sk. 4124/1. Sk. 4125. Sk. 4126. Sk. 4127. Sk. 4128. Sk. 4129. Sk. 4130. Sk. 4138. Sk. 4139. Sk. 4144. Sk. Dostluk Blv. Selvili Parkı İçi Yolu )

Barış ( 4525. Sk. 4526. Sk. 4527. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 18 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Adatepe ( 8. Sk. 3. Sk. 4. Sk. 4/1. Sk. 4/2. Sk. 61. Sk. 8/3. Sk. 8/4. Sk. 8/5. Sk. Erdem Cd. )

Kesinti saati: 0:00 - 2:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 18 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

KARABURUN'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Anbarseki ( SASKO ANBARSEKİ )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 18 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

SEFERİHİSAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Düzce ( Kuşçu Sk. HÜRRİYET ahmet bey sokak HACI AHMET SOKAK TORLANKÜME EVLERİ DÜZCE torlak 4110 Azmak Mevki Dere Sk. Değirmen Çk. Durmaz Çk. Hacı Ahmet Hacı Ahmet Sk. Hereke Cd. Hürriyet Cd. Kavukkavak Tepecik Yolu Kaya Sk. Koy Yolu Kızılcayer Mevki Lojman Cd. Torlak Torlak Küme Evler Torlak Mevki Torlak Mevkii Yukarı Sk. Çay Sk. )

Turgut ( MANADERESİ CAMİ TURGUT EĞİTİM eğitim Araplar Araplar Sk. Bozyer Sk. Cami Cami Sk. Cumhuriyet Cd. Cumhuriyet Meydanı Demokrasi Depo Sk. Ege Sk. Gazi Paşa Gazi Sk. Hürriyet Okul Sk. Pınar Sk. Tepe Sk. Yakıcılar Sk. Çiçek Sk. Çıkmaz )

Kuşçular

Ulamış ( 1430 1430. Sk. 1430/1. Sk. Eğitim )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları