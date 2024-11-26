İzmir'de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı
Son dakika İzmir haberleri... Bugün (26 Kasım Salı) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İzmir'in Bornova, Karşıyaka, Konak, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ve Urla Narlıdere, Balçova ilçelerinde sular kesilecek. İşte 26 Kasım Salı İzmir'deki su kesintisinin detayları...
Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 26 Kasım Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA KARACAOĞLAN 26.11.2024 saat 10:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA KAZIMDİRİK 26.11.2024 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA YALI, MAVİŞEHİR 26.11.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK MEHMET AKİF, ULUBATLI, FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHTAP 26.11.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ HAMAM, GÖLCÜK, KÜRE, GÜNEY, ÇAMLICA, ÇAYIR, KÜÇÜKAVULCUK, BAYEZİTLER, KEMER, HACIHASAN, DOLAYLAR, MURSALLI 26.11.2024 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KIZILCA 26.11.2024 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR ATATÜRK 26.11.2024 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ERTUĞRUL 26.11.2024 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ATATÜRK 26.11.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Balçova İlçesi, Mithatpaşa Caddesi ile İnciraltı Caddesi kavşağı üzerinde bulunan Ø400'lük çelik boru bağlantı çalışması nedeniyle; 26 Kasım 2024 Salı saat 10:00 ile 27 Kasım 2024 Çarşamba 04:00 saatleri arasında 18 saat su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.
Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.