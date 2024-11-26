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Haberler Galeri İzmir'de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı

İzmir'de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (26 Kasım Salı) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İzmir'in Bornova, Karşıyaka, Konak, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ve Urla Narlıdere, Balçova ilçelerinde sular kesilecek. İşte 26 Kasım Salı İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 26 Kasım Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı

BORNOVA KARACAOĞLAN 26.11.2024 saat 10:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı

BORNOVA KAZIMDİRİK 26.11.2024 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı

KARŞIYAKA YALI, MAVİŞEHİR 26.11.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı

KONAK MEHMET AKİF, ULUBATLI, FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHTAP 26.11.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı

ÖDEMİŞ HAMAM, GÖLCÜK, KÜRE, GÜNEY, ÇAMLICA, ÇAYIR, KÜÇÜKAVULCUK, BAYEZİTLER, KEMER, HACIHASAN, DOLAYLAR, MURSALLI 26.11.2024 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı

ÖDEMİŞ KIZILCA 26.11.2024 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı

SEFERİHİSAR ATATÜRK 26.11.2024 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı

TORBALI ERTUĞRUL 26.11.2024 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı

URLA ATATÜRK 26.11.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı

Balçova İlçesi, Mithatpaşa Caddesi ile İnciraltı Caddesi kavşağı üzerinde bulunan Ø400'lük çelik boru bağlantı çalışması nedeniyle;
26 Kasım 2024 Salı saat 10:00 ile 27 Kasım 2024 Çarşamba 04:00 saatleri arasında 18 saat su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Balçova İlçesi; İnciraltı, Bahçelerarası Mahalleleri

İzmir’de 18 saatlik su kesintisi! İZSU 2 ilçeyi uyardı

Narlıdere İlçesi; Altıevler, Yenikale, Sahilevleri Mahalleleri

Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.

Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.