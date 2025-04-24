İzmir'de 19 saatlik su kesintisi! İZSU uyardı... İşte 24 Nisan Perşembe su kesintileri
Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte 24 Nisan Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU planlı su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...