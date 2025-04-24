İzmir'de 19 saatlik su kesintisi! İZSU uyardı... İşte 24 Nisan Perşembe su kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte 24 Nisan Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 24 Nisan 2025 10:32 Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





