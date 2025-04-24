  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İzmir'de 19 saatlik su kesintisi! İZSU uyardı... İşte 24 Nisan Perşembe su kesintileri

İzmir'de 19 saatlik su kesintisi! İZSU uyardı... İşte 24 Nisan Perşembe su kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte 24 Nisan Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 19 saatlik su kesintisi! İZSU uyardı... İşte 24 Nisan Perşembe su kesintileri

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU planlı su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de 19 saatlik su kesintisi! İZSU uyardı... İşte 24 Nisan Perşembe su kesintileri

BAYRAKLI GÜMÜŞPALA, YAMANLAR 24.04.2025 saat 09:59 ile 10:59 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 19 saatlik su kesintisi! İZSU uyardı... İşte 24 Nisan Perşembe su kesintileri

DİKİLİ KABAKUM 24.04.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 19 saatlik su kesintisi! İZSU uyardı... İşte 24 Nisan Perşembe su kesintileri

KARABURUN EĞLENHOCA 24.04.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 19 saatlik su kesintisi! İZSU uyardı... İşte 24 Nisan Perşembe su kesintileri

KARABURUN TEPEBOZ 24.04.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 19 saatlik su kesintisi! İZSU uyardı... İşte 24 Nisan Perşembe su kesintileri

KARŞIYAKA BOSTANLI 24.04.2025 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 19 saatlik su kesintisi! İZSU uyardı... İşte 24 Nisan Perşembe su kesintileri

KİRAZ TAŞLIYATAK 23.04.2025 saat 17:00 ile 24.04.2025 saat 12:00 arasında yaklaşık 19 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 19 saatlik su kesintisi! İZSU uyardı... İşte 24 Nisan Perşembe su kesintileri

ÖDEMİŞ BÜYÜKAVULCUK, ÇAYLI, HACIHASAN, KÖFÜNDERE, KÜÇÜKAVULCUK, OCAKLI, ORHANGAZİ, YOLÜSTÜ 24.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 19 saatlik su kesintisi! İZSU uyardı... İşte 24 Nisan Perşembe su kesintileri

URLA BADEMLER 24.04.2025 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 19 saatlik su kesintisi! İZSU uyardı... İşte 24 Nisan Perşembe su kesintileri

ÖDEMİŞ ANAFARTALAR 24.04.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.