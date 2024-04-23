İzmir’de 23 Nisan coşkusu

"ÇOCUKLAR TÜRKİYE YÜZYILINI TÜRKİYE BİN YILINA TAŞIYACAK"

23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesinin tesadüf olmadığının altını çizen Yahşi, "Milletimizin yaradılışındaki bu hasletleri en iyi şekilde tahlil eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı evlatlarımıza armağan etmesi asla bir tesadüf değildir. 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır' ifadesiyle tasavvur ettiği bu ruh kudreti aziz vatanımızın istikbalinin ve ikbalinin teminatıdır. Şüphesiz ki bu vatanın evlatları şanlı mazimizden aldıkları ilhamla bu coğrafyaya aidiyetimizi baki kılacak, güzel ülkemizin şarkısını dünyanın dört bir yanında duyuracaktır. Şüphesiz ki onlar, Türkiye yüzyılını Türkiye bin yılına taşıyacak, ay yıldızlı sevdamızı ebediyetin göğünde dalgalandıracaktır" ifadelerine yer verdi.