İzmir'de 24 günlük su kesintisi! Sular hangi ilçelerde kesilecek?
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Bayraklı, Bornova, Çeşme, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 3 Aralık Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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İzmir'de 24 günlük su kesintisi! Sular hangi ilçelerde kesilecek?
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 3 Aralık Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de 24 günlük su kesintisi! Sular hangi ilçelerde kesilecek?
BAYRAKLI ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER 03.12.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de 24 günlük su kesintisi! Sular hangi ilçelerde kesilecek?
BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA 03.12.2024 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de 24 günlük su kesintisi! Sular hangi ilçelerde kesilecek?
ÇEŞME OVACIK 03.12.2024 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de 24 günlük su kesintisi! Sular hangi ilçelerde kesilecek?
GAZİEMİR HÜRRİYET 03.12.2024 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de 24 günlük su kesintisi! Sular hangi ilçelerde kesilecek?
KARABAĞLAR REFET BELE, VATAN, TAHSİN YAZICI 03.12.2024 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de 24 günlük su kesintisi! Sular hangi ilçelerde kesilecek?
KARŞIYAKA MAVİŞEHİR 03.12.2024 saat 11:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de 24 günlük su kesintisi! Sular hangi ilçelerde kesilecek?
KİRAZ UMURLU 03.12.2024 saat 08:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de 24 günlük su kesintisi! Sular hangi ilçelerde kesilecek?
MENEMEN EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR 03.12.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de 24 günlük su kesintisi! Sular hangi ilçelerde kesilecek?
ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, DOLAYLAR, BAYIRLI, ÇAĞLAYAN, ARTICAK, BOZDAĞ, OVACIK, GÖLCÜK, HACIHASAN, KEMER, GÜNLÜCE 03.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de 24 günlük su kesintisi! Sular hangi ilçelerde kesilecek?
ÖDEMİŞ BADEMLİ 03.12.2024 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de 24 günlük su kesintisi! Sular hangi ilçelerde kesilecek?
SEFERİHİSAR DÜZCE 02.12.2024 saat 14:50 ile 27.12.2024 saat 16:50 arasında yaklaşık 25 gün 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de 24 günlük su kesintisi! Sular hangi ilçelerde kesilecek?
URLA YELALTI, CAMİATİK, YENİ, YENİCE 03.12.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.