İzmir’de 24 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı

Menemen Yahşelli Mahallesi ile Çiğli Harmandalı arasında bulunan Ø2200 isale hattı üzerinde oluşan arızaların onarım çalışması sebebi ile

29 OCAK 2025 Çarşamba günü saat 10:00 ile 30 OCAK 2025 Perşembe günü saat 10:00'a kadar 24 saat süre ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.



Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:



Çiğli İlçesi: Harmandalı, İnönü, Cumhuriyet Mahalleleri



Menemen ilçesi: 29 Ekim, 9 Eylül, 30 ağustos, İstiklal, Gazi, Kemal Atatürk, Ulus, Zeytinlik, İncirli Pınar, Gölcük, ırmak, Cumhuriyet, Yeşilpınar, İsmet İnönü, Uğur Mumcu Mahalleleri



Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.



Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.

