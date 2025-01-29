İzmir'de 24 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (29 Ocak Çarşamba) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. İzmir'in Çiğli ve Menemen ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 29 Ocak Çarşamba İzmir'deki su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 29 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BALÇOVA ÇETİN EMEÇ 29.01.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI OSMANGAZİ 29.01.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA 29.01.2025 saat 09:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE 29.01.2025 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 29.01.2025 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK 29.01.2025 saat 09:40 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK LEVENT, BOĞAZİÇİ 29.01.2025 saat 11:20 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN FATİH 29.01.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SEKİKÖY 28.01.2025 saat 22:30 ile 29.01.2025 saat 12:00 arasında yaklaşık 13 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAZANLI, BALABANLI, YUSUFDERE, KAYAKÖY, VELİLER, SÜLEYMANLAR, YENİCEKÖY, YENİKÖY, IŞIK, BÜLBÜLLER, ŞİRİNKÖY, KERPİÇLİK 29.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA YELALTI 29.01.2025 saat 11:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Menemen Yahşelli Mahallesi ile Çiğli Harmandalı arasında bulunan Ø2200 isale hattı üzerinde oluşan arızaların onarım çalışması sebebi ile 29 OCAK 2025 Çarşamba günü saat 10:00 ile 30 OCAK 2025 Perşembe günü saat 10:00'a kadar 24 saat süre ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Çiğli İlçesi: Harmandalı, İnönü, Cumhuriyet Mahalleleri
Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.
Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.