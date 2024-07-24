İzmir'de 24 Temmuz Çarşamba elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (24 Temmuz Çarşamba) birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar herhangi bir mağduriyet yaşamamak için elektik kesintilerinin hangi ilçe ve mahallelerde olacağını araştırıyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 24 Temmuz Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...