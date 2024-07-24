İzmir’de 24 Temmuz Çarşamba elektrik kesintisi

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Kızılcaova ( İstiklal Sk. 4 EYLÜL Aktaş Sk. Bahçeli Evler Cami 2. Sk. Cami Sok Cumhuriyet Cd. Dere Sk. KIZILCAOVA ATATÜRK 3001 ASFALT ALTI CANLI İSTASYON Gazi Sk. Kurtuluş Cd. Kırtepe Mevki Sk. Okul Sk. Soğuksu Mevki Sk. Özkan Sk. )
Çırpı Cami
Cumhuriyet ( KAZIM DİRİK Park Cd. Yakapınar Sk. )
Karaveliler ( Alaybey Cd. Eserler Sk. Erçakır Sk. Eroğlu Sk. Ayşe Hanım Cd. Ayhan Varna Cd. Avşar Sk. Alaybey Gç. Çolağın Hüseyin Sk. Veli 7. Sk. Teki Sk. Talip Ağa Sk. Necati Şahin Cd. Karaveliler Cami Sk. Hacı İbrahim Sk. )
Hasköy ( Şehit İbrahim Erince Cd. Şehit Kemal Hatipoğlu Sk. VALİ KAZIM DİRİK Sazlık Sk. Mezarlık Yolu Sk. Mehmet Akif Ersoy Sk. Kazım Karabekir Sk. Inönü Sk. Hasköy Cami Sk. Adnan Menderes Sk. 9. Çk. Sk. 8. Çk. Sk. 7. Çk. Sk. 6. Çk. Sk. 5. Çk. Sk. 4. Çk. Sk. 2. Çukaz Sk. 15. Çk. Sk. 14. Çk. Sk. 13. Çk. Sk. 12. Çk. Sk. 11. Çk. Sk. 10. Çk. Hasan Tahsin Sk. )
Arıkbaşı ( Cami1 Sk. Bahar Sk. Arıkbaşı Cd. ARIKBAŞI BAĞLANTI YOLU Cumhuriyet Sk. HUZUR Göçmen Sk. Hürriyet1 Sk. OKUL Sevgi Yolu Sk. Yeşilçam Sk. Çırpı İstasyon Sk. İmamevi Sk. ARIKBAŞI HÜRRİYET Akçam Sk. )
Mektep
Çiftçigediği ( Çiftçigediği Köyü Çiftçigediği Köyü İç Yolu )
Dernekli
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler Dr. Veli Lök Sk. Gazi Mustafa Kemal Sk. Köy Yolu Leman Öğretmen Sk. Okul2 Sk. Oo Taşağıl Küme Yolu Sk. Yüksel Topal Sk. Yıldız Sk. Çamlık Öğr. Ahmet Sakarya Sk. Öğretmen Türkan Şener Sk. İsmet İnönü Sk. Şehit Cemal Bozoğlan Sk. Şehit Murat Cerit Sk. Avlu Bektaş Beylik Küme Evleri Sk. Dr. Muzaffer Tuncağ Sk. )
Yeşilova
Kesinti saati: 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Kızıloba ( kızıloba ara yol KIZILOBA ARA YOL Kızıloba Köyü İç Yolu )
Kızılkeçili
Karapınar ( Karapınar Köyü İç Yolu )
Karahayıt ( Karahayit Yolu Karahayit Köyü İç Yolu )
Kabaağaç ( Kabaağaç Köyü Yolu )
Hisarlık ( HİSARLIK Hisarlık Köyü İç Yolu Hisarlık )
Gaziler ( Koy Yolu Gaziler Yolu Gaziler Köyü İç Yolu )
Ergenli ( Öğretme Kızıloba Yolu Ergenli Köyü İç Yolu Ergenli Köyü Dereköy Yolu )
Dereköy ( Dereköy Köyü İç Yolu )
Çenikler ( Çenikler Köyü İç Yolu )
Buruncuk ( Buruncuk Yolu Buruncuk Köyü İç Yolu Bayındır Yolu İzmir Ödemiş Yolu )
Alanköy ( Koy İci Yolu Koy İc Yolu Alanköy Köyü İç Yolu )
Alankıyı ( Köy İç Yolu Kocatarla Karşıyaka Küme Evleri Alankıyı Köyü İç Yolu Alankıyı Köyü YÖRÜK )
Yusuflu ( YUSUFLU Cin Kulesi Küme Evleri Yusuflu Köyü Yusuflu Köyü İç Yolu )
Zeytinova ( TAHİRBEY Zeytinova Köyü İç Yolu Zeytinova Yolu )
Yakacık ( YÜKSEL Yakacık Yolu Yakacık Köyü İç Yolu YAKACIK )
Sarıyurt ( Sarıyurt Köyü İç Yolu Sarıyurt Köyü )
Fatih
Lütuflar ( Lutuflar Köyü İç Yolu Lutuflar Köyü )
Kesinti saati: 13:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Yusuflu ( Yusuflu Köyü İç Yolu Yusuflu Köyü Cin Kulesi Küme Evleri YUSUFLU )
Yakacık ( YÜKSEL Yakacık Yolu Yakacık Köyü İç Yolu Bayındır Yolu YAKACIK )
Buruncuk ( Buruncuk Köyü İç Yolu Buruncuk Yolu )
Fatih
Kesinti saati: 13:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları