İzmir’de 25 Mart Pazartesi elektrikler kesilecek!

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-25 2024-03-25 09:00:00.68-2024-03-25 16:00:13.753 saatleri arasında Cumhuriyet; Park Cd., Park Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-25 2024-03-25 09:00:00.68-2024-03-25 16:00:13.753 saatleri arasında Karaveliler; Erçakır Sk., , Erçakır Sk., Eserler Sk., Eserler Sk., Hacı İbrahim Sk., Hacı İbrahim Sk., Karaveliler Cami Sk., Karaveliler Cami Sk., Necati Şahin Cd., Necati Şahin Cd., Park Cd., Park Cd., Talip Ağa Sk., Talip Ağa Sk., Teki Sk., Teki Sk., Çolağın Hüseyin Sk., Çolağın Hüseyin Sk., Alaybey Cd., Alaybey Cd., İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz9, , Alaybey Gç., Avşar Sk., Avşar Sk., Alaybey Gç., Ayhan Varna Cd., Ayhan Varna Cd., Ayşe Hanım Cd., Ayşe Hanım Cd., Eroğlu Sk., Eroğlu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-25 2024-03-25 09:00:00.68-2024-03-25 16:00:13.753 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Yakapınar; Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz58, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz41, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz4, İsimsiz38, İsimsiz40, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Mektep; OKUL, Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., Çırpı İstasyon Sk., Yaşar Doğu Cd., Vidin Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Toplu Konut Sk., Mızrak Sk., MİTHAT PAŞA, Konut Sk., ÇIRPI HAVUZBAŞI, FEVZİ ÇAKMAK, Alptekin Sk., İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında İbrahimçavuş; HACI AHMET, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Hasköy; İsimsiz20, elektrik kesintisi yaşanacaktır.