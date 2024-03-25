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Haberler Galeri İzmir'de 25 Mart Pazartesi elektrikler kesilecek!

İzmir'de 25 Mart Pazartesi elektrikler kesilecek!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 25 Mart Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 11:44

İzmir’de 25 Mart Pazartesi elektrikler kesilecek!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 25 Mart Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 25 Mart Pazartesi elektrikler kesilecek!

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:00.68-2024-03-25 16:00:13.753 saatleri arasında Cumhuriyet; Park Cd., Park Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:00.68-2024-03-25 16:00:13.753 saatleri arasında Karaveliler; Erçakır Sk., , Erçakır Sk., Eserler Sk., Eserler Sk., Hacı İbrahim Sk., Hacı İbrahim Sk., Karaveliler Cami Sk., Karaveliler Cami Sk., Necati Şahin Cd., Necati Şahin Cd., Park Cd., Park Cd., Talip Ağa Sk., Talip Ağa Sk., Teki Sk., Teki Sk., Çolağın Hüseyin Sk., Çolağın Hüseyin Sk., Alaybey Cd., Alaybey Cd., İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz9, , Alaybey Gç., Avşar Sk., Avşar Sk., Alaybey Gç., Ayhan Varna Cd., Ayhan Varna Cd., Ayşe Hanım Cd., Ayşe Hanım Cd., Eroğlu Sk., Eroğlu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:00.68-2024-03-25 16:00:13.753 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Yakapınar; Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz58, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz41, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz4, İsimsiz38, İsimsiz40, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Mektep; OKUL, Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., Çırpı İstasyon Sk., Yaşar Doğu Cd., Vidin Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Toplu Konut Sk., Mızrak Sk., MİTHAT PAŞA, Konut Sk., ÇIRPI HAVUZBAŞI, FEVZİ ÇAKMAK, Alptekin Sk., İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında İbrahimçavuş; HACI AHMET, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Hasköy; İsimsiz20, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İzmir’de 25 Mart Pazartesi elektrikler kesilecek!

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Işıklar; , İsimsiz17, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, TİRE YOLU, Rahmanlar küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Yeniçiftlik; , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:11.183-2024-03-25 16:00:22.521 saatleri arasında Fatih; dergah, , SARAYBOSNA CD., BUHAR SK., DENİZ CD, İsimsiz27, selimiye cd, Hurşit Seni, Ulus Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:11.183-2024-03-25 16:00:22.521 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İzmir’de 25 Mart Pazartesi elektrikler kesilecek!

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Arslanlar; , İsimsiz197 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İzmir’de 25 Mart Pazartesi elektrikler kesilecek!

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.365-2024-03-25 15:00:35.052 saatleri arasında Ahmet Efendi; 1108. Sk., 1107. Sk., 1104. Sk., 1103. Sk., 1102. Sk., Anadolu Cd., 8790/5. Sk., 1111. Sk., 1109. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.365-2024-03-25 15:00:35.052 saatleri arasında Uğur Mumcu; 8790/5. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.365-2024-03-25 15:00:35.052 saatleri arasında Balatçık; 8795/8. Sk., 8795/11. Sk., 8790/5. Sk., 8790/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.365-2024-03-25 15:00:35.052 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

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