İzmir'de 25 Mart Pazartesi elektrikler kesilecek!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 25 Mart Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...