İzmir’de 26 Nisan Cuma elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman kesilecek, ne zaman gelecek?

ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Alaçatı ( 14013. Sk. 14009 11500. Sk. 14000. Sk. 14001. Sk. 14002. Sk. 14003. Sk. 14006. Sk. 14007. Sk. 14008. Sk. 14009. Sk. 14012. Sk. 14014. Sk. 14015. Sk. 14016. Sk. 14017. Sk. 2028. Sk. haydariye 14004/1 14013. Sk. 14009 11500. Sk. 14000. Sk. 14001. Sk. 14002. Sk. 14003. Sk. 14006. Sk. 14007. Sk. 14008. Sk. 14009. Sk. 14012. Sk. 14014. Sk. 14015. Sk. 14016. Sk. 14017. Sk. 2028. Sk. haydariye 14004/1 14013. Sk. 14009 11500. Sk. 14000. Sk. 14001. Sk. 14002. Sk. 14003. Sk. 14006. Sk. 14007. Sk. 14008. Sk. 14009. Sk. 14012. Sk. 14014. Sk. 14015. Sk. 14016. Sk. 14017. Sk. 2028. Sk. haydariye 14004/1 )

Kesinti saati: 9:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Musalla ( 1036. Sk. KİLLİK DAĞI yol çatal azmak mevkii Kızkapan 1408 1400 Sk. 1114/2 KARAKUYU MEVKİİ 1025. Sk. 1027. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1032. Sk. 1034. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1039. Sk. 1040. Sk. 1065. Sk. 1066. Sk. 1070. Sk. 1074. Sk. 1075. Sk. 1076. Sk. 1077. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1080. Sk. 1081. Sk. 1082. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1089. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1099. Sk. 1106. Sk. 1106/1. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1114. Sk. 1114/1. Sk. 1115. Sk. 1115/1. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. 1122. Sk. 1124. Sk. 1125. Sk. 1126. Sk. 1127. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1130. Sk. 1131 Sk. 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1137. Sk. 1138. Sk. 1141. Sk. 1146. Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu KUŞ YERİ sunset yolu çatalazmak Kilise Mevkii Küme Evler 1139 İKİ ÇEŞMELİK Killik dağı mevkii 1036. Sk. KİLLİK DAĞI yol çatal azmak mevkii Kızkapan 1408 1400 Sk. 1114/2 KARAKUYU MEVKİİ 1025. Sk. 1027. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1032. Sk. 1034. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1039. Sk. 1040. Sk. 1065. Sk. 1066. Sk. 1070. Sk. 1074. Sk. 1075. Sk. 1076. Sk. 1077. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1080. Sk. 1081. Sk. 1082. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1089. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1099. Sk. 1106. Sk. 1106/1. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1114. Sk. 1114/1. Sk. 1115. Sk. 1115/1. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. 1122. Sk. 1124. Sk. 1125. Sk. 1126. Sk. 1127. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1130. Sk. 1131 Sk. 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1137. Sk. 1138. Sk. 1141. Sk. 1146. Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu KUŞ YERİ sunset yolu çatalazmak Kilise Mevkii Küme Evler 1139 İKİ ÇEŞMELİK Killik dağı mevkii 1036. Sk. KİLLİK DAĞI yol çatal azmak mevkii Kızkapan 1408 1400 Sk. 1114/2 KARAKUYU MEVKİİ 1025. Sk. 1027. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1032. Sk. 1034. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1039. Sk. 1040. Sk. 1065. Sk. 1066. Sk. 1070. Sk. 1074. Sk. 1075. Sk. 1076. Sk. 1077. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1080. Sk. 1081. Sk. 1082. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1089. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1099. Sk. 1106. Sk. 1106/1. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1114. Sk. 1114/1. Sk. 1115. Sk. 1115/1. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. 1122. Sk. 1124. Sk. 1125. Sk. 1126. Sk. 1127. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1130. Sk. 1131 Sk. 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1137. Sk. 1138. Sk. 1141. Sk. 1146. Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu KUŞ YERİ sunset yolu çatalazmak Kilise Mevkii Küme Evler 1139 İKİ ÇEŞMELİK Killik dağı mevkii )

Çiftlik ( 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 56. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 61. Sk. 62. Sk. 63. Sk. 64. Sk. 65. Sk. 66. Sk. 67. Sk. 68. Sk. 69. Sk. 7. Sk. 70. Sk. 71. Sk. 72. Sk. 74. Sk. 75. Sk. 75/1. Sk. 79. Sk. 79/1. Sk. 8. Sk. 80. Sk. 83. Sk. 84. Sk. 85. Sk. 86. Sk. 88. Sk. 9. Sk. 90. Sk. 91. Sk. 94. Sk. 94/1. Sk. 98. Sk. 99. Sk. Dag Karanfil 93 76. Sk. 76 sk 76 43. Sk. 135/1 sk 136/1 87 95 76/1 10. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 109. Sk. 11. Sk. 1107. Sk. 111. Sk. 1112/2 112. Sk. 113. Sk. 114. Sk. 1143. Sk. 1144. Sk. 116. Sk. 117. Sk. 118. Sk. 12. Sk. 120. Sk. 121. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 126. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 14. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 144. Sk. 145. Sk. 146. Sk. 147. Sk. 148. Sk. 149. Sk. 15. Sk. 150. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19/1 Sk. 19. Sk. 2. Sk. 20. Sk. 22. Sk. 22/1. Sk. 24. Sk. 29. Sk. 3. Sk. 30. Sk. 31 Sk. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 37. Sk. 38. Sk. 39. Sk. 4. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 43. Sk. 44. Sk. 45. Sk. 46. Sk. 47. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 56. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 61. Sk. 62. Sk. 63. Sk. 64. Sk. 65. Sk. 66. Sk. 67. Sk. 68. Sk. 69. Sk. 7. Sk. 70. Sk. 71. Sk. 72. Sk. 74. Sk. 75. Sk. 75/1. Sk. 79. Sk. 79/1. Sk. 8. Sk. 80. Sk. 83. Sk. 84. Sk. 85. Sk. 86. Sk. 88. Sk. 9. Sk. 90. Sk. 91. Sk. 94. Sk. 94/1. Sk. 98. Sk. 99. Sk. Dag Karanfil 93 76. Sk. 76 sk 76 43. Sk. 135/1 sk 136/1 87 95 76/1 10. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 109. Sk. 11. Sk. 1107. Sk. 111. Sk. 1112/2 112. Sk. 113. Sk. 114. Sk. 1143. Sk. 1144. Sk. 116. Sk. 117. Sk. 118. Sk. 12. Sk. 120. Sk. 121. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 126. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 14. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 144. Sk. 145. Sk. 146. Sk. 147. Sk. 148. Sk. 149. Sk. 15. Sk. 150. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19/1 Sk. 19. Sk. 2. Sk. 20. Sk. 22. Sk. 22/1. Sk. 24. Sk. 29. Sk. 3. Sk. 30. Sk. 31 Sk. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 37. Sk. 38. Sk. 39. Sk. 4. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 43. Sk. 44. Sk. 45. Sk. 46. Sk. 47. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 56. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 61. Sk. 62. Sk. 63. Sk. 64. Sk. 65. Sk. 66. Sk. 67. Sk. 68. Sk. 69. Sk. 7. Sk. 70. Sk. 71. Sk. 72. Sk. 74. Sk. 75. Sk. 75/1. Sk. 79. Sk. 79/1. Sk. 8. Sk. 80. Sk. 83. Sk. 84. Sk. 85. Sk. 86. Sk. 88. Sk. 9. Sk. 90. Sk. 91. Sk. 94. Sk. 94/1. Sk. 98. Sk. 99. Sk. Dag Karanfil 93 76. Sk. 76 sk 76 43. Sk. 135/1 sk 136/1 87 95 76/1 10. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 109. Sk. 11. Sk. 1107. Sk. 111. Sk. 1112/2 112. Sk. 113. Sk. 114. Sk. 1143. Sk. 1144. Sk. 116. Sk. 117. Sk. 118. Sk. 12. Sk. 120. Sk. 121. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 126. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 14. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 144. Sk. 145. Sk. 146. Sk. 147. Sk. 148. Sk. 149. Sk. 15. Sk. 150. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19/1 Sk. 19. Sk. 2. Sk. 20. Sk. 22. Sk. 22/1. Sk. 24. Sk. 29. Sk. 3. Sk. 30. Sk. 31 Sk. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 37. Sk. 38. Sk. 39. Sk. 4. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 43. Sk. 44. Sk. 45. Sk. 46. Sk. 47. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. )

Altınkum ( 211. Sk. 208. Sk. 204. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. Yeni Doğakent Sitesi 215 136/1 İmbat 88 Konut Sitesi İc Yol Site İci Yol Bizbize Sitesi Beş Evler Sitesi Akay Sitesi 43. Sk. 213. Sk. 212. Sk. 211. Sk. 208. Sk. 204. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. Yeni Doğakent Sitesi 215 136/1 İmbat 88 Konut Sitesi İc Yol Site İci Yol Bizbize Sitesi Beş Evler Sitesi Akay Sitesi 43. Sk. 213. Sk. 212. Sk. 211. Sk. 208. Sk. 204. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. Yeni Doğakent Sitesi 215 136/1 İmbat 88 Konut Sitesi İc Yol Site İci Yol Bizbize Sitesi Beş Evler Sitesi Akay Sitesi 43. Sk. 213. Sk. 212. Sk. )

Şehit Mehmet ( 332 333. Sk. 334. Sk. Oba Kent Sitesi Pamukova Pırlanta Yakası Sitesi Sera Kent Sitesi Tatil Sitesi Tire Altın Evler A Blok Tire Altın Evler B Blok Tire Altınevler C Blok Yeni Doğakent Sitesi Öz Pırlanta Sitesi(A Blok) Öz Pırlanta Sitesi(B Blok) İz. Serakent Kooperatifi 330 331 335 332 333. Sk. 334. Sk. Oba Kent Sitesi Pamukova Pırlanta Yakası Sitesi Sera Kent Sitesi Tatil Sitesi Tire Altın Evler A Blok Tire Altın Evler B Blok Tire Altınevler C Blok Yeni Doğakent Sitesi Öz Pırlanta Sitesi(A Blok) Öz Pırlanta Sitesi(B Blok) İz. Serakent Kooperatifi 330 331 335 332 333. Sk. 334. Sk. Oba Kent Sitesi Pamukova Pırlanta Yakası Sitesi Sera Kent Sitesi Tatil Sitesi Tire Altın Evler A Blok Tire Altın Evler B Blok Tire Altınevler C Blok Yeni Doğakent Sitesi Öz Pırlanta Sitesi(A Blok) Öz Pırlanta Sitesi(B Blok) İz. Serakent Kooperatifi 330 331 335 )

Ovacık ( ovacık yolu 7172 sk. Kızkapan 7170. Sk 7152. Sk. 7175. Sk. Manastır Küme Evleri ovacık yolu 7172 sk. Kızkapan 7170. Sk 7152. Sk. 7175. Sk. Manastır Küme Evleri ovacık yolu 7172 sk. Kızkapan 7170. Sk 7152. Sk. 7175. Sk. Manastır Küme Evleri )



Çakabey ( 7201 SK. Manastır Küme Evleri 7201 SK. Manastır Küme Evleri 7201 SK. Manastır Küme Evleri )

Kesinti saati: 9:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Şehit Mehmet ( Yeni Doğakent Sitesi Tire Altınevler C Blok Tire Altın Evler B Blok Tire Altın Evler A Blok Yeni Doğakent Sitesi Tire Altınevler C Blok Tire Altın Evler B Blok Tire Altın Evler A Blok Yeni Doğakent Sitesi Tire Altınevler C Blok Tire Altın Evler B Blok Tire Altın Evler A Blok )

Altınkum ( Yeni Doğakent Sitesi Yeni Doğakent Sitesi Yeni Doğakent Sitesi )

Şehit Mehmet ( Sera Kent Sitesi İz. Serakent Kooperatifi Oba Kent Sitesi Sera Kent Sitesi İz. Serakent Kooperatifi Oba Kent Sitesi Sera Kent Sitesi İz. Serakent Kooperatifi Oba Kent Sitesi )

Şehit Mehmet ( Tatil Sitesi Tatil Sitesi Tatil Sitesi )

Şehit Mehmet ( 334. Sk. 333. Sk. 332 335 331 330 Öz Pırlanta Sitesi(B Blok) Öz Pırlanta Sitesi(A Blok) Pırlanta Yakası Sitesi Pamukova 334. Sk. 333. Sk. 332 335 331 330 Öz Pırlanta Sitesi(B Blok) Öz Pırlanta Sitesi(A Blok) Pırlanta Yakası Sitesi Pamukova 334. Sk. 333. Sk. 332 335 331 330 Öz Pırlanta Sitesi(B Blok) Öz Pırlanta Sitesi(A Blok) Pırlanta Yakası Sitesi Pamukova )

Altınkum ( İmbat 88 Konut Sitesi Beş Evler Sitesi İmbat 88 Konut Sitesi Beş Evler Sitesi İmbat 88 Konut Sitesi Beş Evler Sitesi )

Ovacık

Kesinti saati: 10:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler:

Musalla ( KİLLİK DAĞI yol çatal azmak mevkii Kızkapan 1408 1400 Sk. 1114/2 KARAKUYU MEVKİİ 1025. Sk. 1027. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1032. Sk. 1034. Sk. 1036. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1039. Sk. 1040. Sk. 1065. Sk. 1066. Sk. 1070. Sk. 1074. Sk. 1075. Sk. 1076. Sk. 1077. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1080. Sk. 1081. Sk. 1082. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1089. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1099. Sk. 1106. Sk. 1106/1. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1114. Sk. 1114/1. Sk. 1115. Sk. 1115/1. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. 1122. Sk. 1124. Sk. 1125. Sk. 1126. Sk. 1127. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1130. Sk. 1131 Sk. 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1137. Sk. 1138. Sk. 1141. Sk. 1146. Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu KUŞ YERİ sunset yolu çatalazmak Kilise Mevkii Küme Evler 1139 İKİ ÇEŞMELİK Killik dağı mevkii KİLLİK DAĞI yol çatal azmak mevkii Kızkapan 1408 1400 Sk. 1114/2 KARAKUYU MEVKİİ 1025. Sk. 1027. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1032. Sk. 1034. Sk. 1036. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1039. Sk. 1040. Sk. 1065. Sk. 1066. Sk. 1070. Sk. 1074. Sk. 1075. Sk. 1076. Sk. 1077. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1080. Sk. 1081. Sk. 1082. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1089. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1099. Sk. 1106. Sk. 1106/1. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1114. Sk. 1114/1. Sk. 1115. Sk. 1115/1. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. 1122. Sk. 1124. Sk. 1125. Sk. 1126. Sk. 1127. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1130. Sk. 1131 Sk. 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1137. Sk. 1138. Sk. 1141. Sk. 1146. Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu KUŞ YERİ sunset yolu çatalazmak Kilise Mevkii Küme Evler 1139 İKİ ÇEŞMELİK Killik dağı mevkii KİLLİK DAĞI yol çatal azmak mevkii Kızkapan 1408 1400 Sk. 1114/2 KARAKUYU MEVKİİ 1025. Sk. 1027. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1032. Sk. 1034. Sk. 1036. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1039. Sk. 1040. Sk. 1065. Sk. 1066. Sk. 1070. Sk. 1074. Sk. 1075. Sk. 1076. Sk. 1077. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1080. Sk. 1081. Sk. 1082. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1089. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1099. Sk. 1106. Sk. 1106/1. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1114. Sk. 1114/1. Sk. 1115. Sk. 1115/1. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. 1122. Sk. 1124. Sk. 1125. Sk. 1126. Sk. 1127. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1130. Sk. 1131 Sk. 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1137. Sk. 1138. Sk. 1141. Sk. 1146. Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu KUŞ YERİ sunset yolu çatalazmak Kilise Mevkii Küme Evler 1139 İKİ ÇEŞMELİK Killik dağı mevkii )



Altınkum ( 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. Akay Sitesi Bizbize Sitesi Site İci Yol İc Yol 136/1 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. Akay Sitesi Bizbize Sitesi Site İci Yol İc Yol 136/1 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. Akay Sitesi Bizbize Sitesi Site İci Yol İc Yol 136/1 )

Çakabey ( 7201 SK. Manastır Küme Evleri 7201 SK. Manastır Küme Evleri 7201 SK. Manastır Küme Evleri )

Çiftlik ( 93 76. Sk. 76 sk 76 43. Sk. 135/1 sk 136/1 87 95 76/1 10. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 109. Sk. 11. Sk. 1107. Sk. 111. Sk. 1112/2 112. Sk. 113. Sk. 114. Sk. 1143. Sk. 1144. Sk. 116. Sk. 117. Sk. 118. Sk. 12. Sk. 120. Sk. 121. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 126. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 14. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 144. Sk. 145. Sk. 146. Sk. 147. Sk. 148. Sk. 149. Sk. 15. Sk. 150. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19/1 Sk. 19. Sk. 2. Sk. 20. Sk. 22. Sk. 22/1. Sk. 24. Sk. 29. Sk. 3. Sk. 30. Sk. 31 Sk. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 37. Sk. 38. Sk. 39. Sk. 4. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 43. Sk. 44. Sk. 45. Sk. 46. Sk. 47. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 56. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 61. Sk. 62. Sk. 63. Sk. 64. Sk. 65. Sk. 66. Sk. 67. Sk. 68. Sk. 69. Sk. 7. Sk. 70. Sk. 71. Sk. 72. Sk. 74. Sk. 75. Sk. 75/1. Sk. 79. Sk. 79/1. Sk. 8. Sk. 80. Sk. 83. Sk. 84. Sk. 85. Sk. 86. Sk. 88. Sk. 9. Sk. 90. Sk. 91. Sk. 94. Sk. 94/1. Sk. 98. Sk. 99. Sk. Dag Karanfil 93 76. Sk. 76 sk 76 43. Sk. 135/1 sk 136/1 87 95 76/1 10. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 109. Sk. 11. Sk. 1107. Sk. 111. Sk. 1112/2 112. Sk. 113. Sk. 114. Sk. 1143. Sk. 1144. Sk. 116. Sk. 117. Sk. 118. Sk. 12. Sk. 120. Sk. 121. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 126. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 14. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 144. Sk. 145. Sk. 146. Sk. 147. Sk. 148. Sk. 149. Sk. 15. Sk. 150. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19/1 Sk. 19. Sk. 2. Sk. 20. Sk. 22. Sk. 22/1. Sk. 24. Sk. 29. Sk. 3. Sk. 30. Sk. 31 Sk. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 37. Sk. 38. Sk. 39. Sk. 4. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 43. Sk. 44. Sk. 45. Sk. 46. Sk. 47. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 56. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 61. Sk. 62. Sk. 63. Sk. 64. Sk. 65. Sk. 66. Sk. 67. Sk. 68. Sk. 69. Sk. 7. Sk. 70. Sk. 71. Sk. 72. Sk. 74. Sk. 75. Sk. 75/1. Sk. 79. Sk. 79/1. Sk. 8. Sk. 80. Sk. 83. Sk. 84. Sk. 85. Sk. 86. Sk. 88. Sk. 9. Sk. 90. Sk. 91. Sk. 94. Sk. 94/1. Sk. 98. Sk. 99. Sk. Dag Karanfil 93 76. Sk. 76 sk 76 43. Sk. 135/1 sk 136/1 87 95 76/1 10. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 109. Sk. 11. Sk. 1107. Sk. 111. Sk. 1112/2 112. Sk. 113. Sk. 114. Sk. 1143. Sk. 1144. Sk. 116. Sk. 117. Sk. 118. Sk. 12. Sk. 120. Sk. 121. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 126. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 14. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 144. Sk. 145. Sk. 146. Sk. 147. Sk. 148. Sk. 149. Sk. 15. Sk. 150. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19/1 Sk. 19. Sk. 2. Sk. 20. Sk. 22. Sk. 22/1. Sk. 24. Sk. 29. Sk. 3. Sk. 30. Sk. 31 Sk. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 37. Sk. 38. Sk. 39. Sk. 4. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 43. Sk. 44. Sk. 45. Sk. 46. Sk. 47. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 56. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 61. Sk. 62. Sk. 63. Sk. 64. Sk. 65. Sk. 66. Sk. 67. Sk. 68. Sk. 69. Sk. 7. Sk. 70. Sk. 71. Sk. 72. Sk. 74. Sk. 75. Sk. 75/1. Sk. 79. Sk. 79/1. Sk. 8. Sk. 80. Sk. 83. Sk. 84. Sk. 85. Sk. 86. Sk. 88. Sk. 9. Sk. 90. Sk. 91. Sk. 94. Sk. 94/1. Sk. 98. Sk. 99. Sk. Dag Karanfil )

Ovacık ( ovacık yolu 7172 sk. Kızkapan 7170. Sk 7152. Sk. 7175. Sk. Manastır Küme Evleri ovacık yolu 7172 sk. Kızkapan 7170. Sk 7152. Sk. 7175. Sk. Manastır Küme Evleri ovacık yolu 7172 sk. Kızkapan 7170. Sk 7152. Sk. 7175. Sk. Manastır Küme Evleri )

Kesinti saati: 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları