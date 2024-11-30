İzmir'de 30 Kasım Cumartesi su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 30 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 30 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...