  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İzmir'de 30 Kasım Cumartesi su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

İzmir'de 30 Kasım Cumartesi su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 30 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 30 Kasım Cumartesi su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 30 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de 30 Kasım Cumartesi su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

BORNOVA BARBAROS, GAZİ OSMAN PAŞA 30.11.2024 saat 11:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 30 Kasım Cumartesi su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

DİKİLİ SALİHLER 30.11.2024 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 30 Kasım Cumartesi su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER 30.11.2024 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 30 Kasım Cumartesi su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

KEMALPAŞA ÖREN 75.YIL CUMHURİYET 30.11.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 30 Kasım Cumartesi su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

MENEMEN GAZİ 30.11.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 30 Kasım Cumartesi su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ YILANLI, HACIHASAN, KEMER, BOZDAĞ, GÖLCÜK, KÜÇÜKÖREN, MURSALLI, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, OĞUZLAR, ÇAYIR 30.11.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 30 Kasım Cumartesi su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

URLA İÇMELER, TORASAN 30.11.2024 saat 10:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.