İzmir’de 4 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
Kesinti saati: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Birgi ( ÇÖREKBABA 18 evler sokak TAŞPAZAR İMAMI BİRGİVİ SOKAK BEYZADE SOKAK ARİF ÇELEBİ HACIOSMAN İRİMAĞZII ALLAME çay Şehit İsmail Tosun Cd. Şehit Gürol Madan Cd. İsabey Sk. İnönü Sk. İmamı Birgivi Sk. İmam Birgivi Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. Çarşı 2. Sk. Çakırağa Sk. Yarbaşı Sk. Umurbey Cd. Ufuk Sk. Sekiz Evler Sitesi Saraçlar Sk. Park Sk. Okul Sk. Muhittin Efendi Sk. Meydanbaşı Sk. Menekşe Sk. Kızılmescit Sk. Kurtgazi Cd. DERVİŞAĞA Kenar Sk. Kazım Dirik Sk. Kaya Sk. Karaoğlu Sk. Hıdırbey Sk. Hacıguz Sk. Hacı Osman Sk. Hacı Abdullah Efendi Sk. Gedik Minare Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Dumlupınar Sk. Dere Sk. Demir Baba Cd. ULUSELVİ SK. Börekçi Sk. Birgi Yolu Belediye Sk. Behiç Galip Cd. Akmescit Sk. 2. Spor Sk. 18 Evler Sk. 18 Evler Sitesi İçi Yolu 1. Spor Sk. İRİMAĞZI KÜME EVLER GAZİATATÜRK CAD sınne santral küme evler kuduzkırı mevkii BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER )
Ocaklı ( şehit gürol madan cad Ahrandı Mezarlığı Yolu Ahrandı Mesire Alanı OCAKLI AHRANDI MEVKİİ KÜME EVLERİ Yenikent Küme Evler AHRANDI ALTI VE MEZARLIK )
Zafer
Küçükavulcuk
Gerçekli ( topçukuyu küme evleri gerçekli yolıu )
Büyükavulcuk ( karataş büyükavulcuk küme evler büyük avulcuk )
Beyazıtlar ( köy yolu sabuncuçayı )
Yılanlı
Üçkonak ( Üçkonak Köyü İç Yolu üçkonak küme evleri zeytinucu küme evler baklalık üçkonak mah zeytinucu küme evler ZEYTİNUCU KÜME EVLER zeytinucu ÜÇKONAK )
Kutlubeyler ( Kutlubeyler Köyü İç Yolu )
Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI )
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu )
Bucak ( Bucak Köyü İç Yolu BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER BUCAK karayiğit )
Kesinti saati: 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Gölcük ( BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Acet Sk. 3. Gül Çk. 2. Köprülü Çk. 2. Hürriyet Çk. 2. Gül Çk. 1. Köprülü Çk. 1. Hürriyet Çk. 1. Gül Çk. ZEYTİNLİK mustafa yiyen sokak Kavurgan Sk. Kuran Kursu Sk. Köprülü Cd. Kültür Cd. Levent Sk. ESENLİK Memba Sk. Zafer Sk. Zeytinli Sk. Zincirli Çk. Çakıcı Sk. Çağlayan Sk. Çınar Sk. gürgen BARIŞ İNCİLİ Pınar Sk. Sarınç Çk. YENER Tarıkçı Sk. Yayla Sk. Yaz Çk. BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK Havuz Sk. Harbiye Sk. Han Sk. Hamam Sk. Gürsel Sk. Güleryüz Sk. Hürriyet Cd. SARINIÇ SK Kale Sk. Karanfil Sk. gonca sk. Gölcük Sk. Ertuğrul Sk. Cumhuriyet Cd. Barış Cd. Barbaros Çk. Barbaros Sk. Atilla Sk. )
Mursallı ( CELAL BAYAR Anacık çeşmesi küme evleri Mursallı Köyü İç Yolu anacık çeşmesi mevkii )
Oğuzlar ( oğuzlar OĞUZLAR KÜME EVLERİ Oğuzlar Köyü İç Yolu )
Bayırlı ( Bayırlı Köyü İç Yolu )
Çağlayan ( 30 AĞUSTOS Çağlayan Köyü İç Yolu )
Dolaylar ( DOLAYLAR Dolaylar Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 9:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu çobanlar )
Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ Artıcak Yolu SUBATAN )