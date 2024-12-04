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Haberler Galeri İzmir'de 4 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

İzmir'de 4 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 4 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 4 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? soruları araştırılıyor. İşte 4 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 4 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Göksu ( 693/2. Sk. 693/23. Sk. 693/9. Sk. 688/17 687/6 679/20. Sk. 679/19. Sk. 679/18. Sk. 688/12 687/8. Sk. 687/7. Sk. 687/5. Sk. 687/14. Sk. 687/10. Sk. 687/9. Sk. 688/11. Sk. 688/13. Sk. 688/14. Sk. 688/15. Sk. 688/16. Sk. 690/4. Sk. 693. Sk. 693/10. Sk. 693/11. Sk. 693/12. Sk. 693/13. Sk. 693/14. Sk. 693/15. Sk. 693/16. Sk. 693/17. Sk. )

Zafer ( 2358. Sk. 2359. Sk. 2360 2364 2366. Sk. Gaffar Okkan Sk. Çiftlik Sk. 2350 2357. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Belenbaşı ( 3004 Sk. 3004. Sk. 3021. Sk. Beylik Cad. 3004 3018/8 3018 Sk. 3021/1 Sk. Efeler Cd. 3018/8 Sk. 3004/1 BELEN 3007 3018 3018/5 3018/15 Sk. 3021/1 3018/13 3018/9 3021/2 Sk. 3004/2 )

Karacaağaç ( 3021/2 )

Kırklar ( 5002/1 )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 4 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

KEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Bağyurdu Yeni

Halilbeyli ( KIRÜSTÜ Halilbeyli )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yiğitler ( 6002 Menengeç Mevkii Yolu )

Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( İncirlipınar )

Bağyurdu Yeni ( MELİS )

Kesinti saati: 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Ulucak İstiklal ( 9538 )

Damlacık ( 9528 KUYUCAK SOKAK kuyucak yolu kümeevler )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 4 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

KONAK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Alsancak ( 1458. Sk. 1460. Sk. 1464. Sk. 1468. Sk. 1469. Sk. 1470. Sk. 1471. Sk. 1472. Sk. 1473. Sk. Atatürk Cd. )

Umurbey ( Park İçi Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 4 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

KARABAĞLAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Yüzbaşı Şerafettin ( 3940. Sk. 3939/1. Sk. 3939. Sk. 3933. Sk. 3932/1. Sk. 3932. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 4 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

KINIK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Bağalan ( Şelale Üçarmut Çukur Yıldırım Kocatarla Irmak Bağalan Köyü İç Yolu )

Yaylaköy ( ZAKKUM Yayakent Köyü İç Yolu )

Kocaömer ( Çaltı Yolu Tuna Kuşçu Kocaömerli Köyü İç Yolu Kocaömerli Köyü Geven Avcı )

Kalemköy ( TOPRAK Kalemköy Yolu )

Elmadere ( Elmadere Köyü Asmalı )

Değirmencieli ( MOLLA KASIM kocaömer Değirmencieli Köyü İç Yolu Bağlar )

Çanköy ( Çanköy Yolu Çanköy Köyü İç Yolu )

Çaltı ( ÖĞRETMEN Çaltı Köyü İç Yolu )

Büyükoba ( Kuşkaya Büyükoba Köyü İç Yolu )

Arpadere ( ULUBEY AŞAĞIALAN Arpadere Köyü İç Yolu Arpadere Köyü SİYRAT )

Kınık OSB

Kesinti saati: 9:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 4 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )

Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Birgi ( ÇÖREKBABA 18 evler sokak TAŞPAZAR İMAMI BİRGİVİ SOKAK BEYZADE SOKAK ARİF ÇELEBİ HACIOSMAN İRİMAĞZII ALLAME çay Şehit İsmail Tosun Cd. Şehit Gürol Madan Cd. İsabey Sk. İnönü Sk. İmamı Birgivi Sk. İmam Birgivi Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. Çarşı 2. Sk. Çakırağa Sk. Yarbaşı Sk. Umurbey Cd. Ufuk Sk. Sekiz Evler Sitesi Saraçlar Sk. Park Sk. Okul Sk. Muhittin Efendi Sk. Meydanbaşı Sk. Menekşe Sk. Kızılmescit Sk. Kurtgazi Cd. DERVİŞAĞA Kenar Sk. Kazım Dirik Sk. Kaya Sk. Karaoğlu Sk. Hıdırbey Sk. Hacıguz Sk. Hacı Osman Sk. Hacı Abdullah Efendi Sk. Gedik Minare Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Dumlupınar Sk. Dere Sk. Demir Baba Cd. ULUSELVİ SK. Börekçi Sk. Birgi Yolu Belediye Sk. Behiç Galip Cd. Akmescit Sk. 2. Spor Sk. 18 Evler Sk. 18 Evler Sitesi İçi Yolu 1. Spor Sk. İRİMAĞZI KÜME EVLER GAZİATATÜRK CAD sınne santral küme evler kuduzkırı mevkii BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER )

Ocaklı ( şehit gürol madan cad Ahrandı Mezarlığı Yolu Ahrandı Mesire Alanı OCAKLI AHRANDI MEVKİİ KÜME EVLERİ Yenikent Küme Evler AHRANDI ALTI VE MEZARLIK )

Zafer

Küçükavulcuk

Gerçekli ( topçukuyu küme evleri gerçekli yolıu )

Büyükavulcuk ( karataş büyükavulcuk küme evler büyük avulcuk )

Beyazıtlar ( köy yolu sabuncuçayı )

Yılanlı

Üçkonak ( Üçkonak Köyü İç Yolu üçkonak küme evleri zeytinucu küme evler baklalık üçkonak mah zeytinucu küme evler ZEYTİNUCU KÜME EVLER zeytinucu ÜÇKONAK )

Kutlubeyler ( Kutlubeyler Köyü İç Yolu )

Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI )

Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )

Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu )

Bucak ( Bucak Köyü İç Yolu BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER BUCAK karayiğit )

Kesinti saati: 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Gölcük ( BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Acet Sk. 3. Gül Çk. 2. Köprülü Çk. 2. Hürriyet Çk. 2. Gül Çk. 1. Köprülü Çk. 1. Hürriyet Çk. 1. Gül Çk. ZEYTİNLİK mustafa yiyen sokak Kavurgan Sk. Kuran Kursu Sk. Köprülü Cd. Kültür Cd. Levent Sk. ESENLİK Memba Sk. Zafer Sk. Zeytinli Sk. Zincirli Çk. Çakıcı Sk. Çağlayan Sk. Çınar Sk. gürgen BARIŞ İNCİLİ Pınar Sk. Sarınç Çk. YENER Tarıkçı Sk. Yayla Sk. Yaz Çk. BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK Havuz Sk. Harbiye Sk. Han Sk. Hamam Sk. Gürsel Sk. Güleryüz Sk. Hürriyet Cd. SARINIÇ SK Kale Sk. Karanfil Sk. gonca sk. Gölcük Sk. Ertuğrul Sk. Cumhuriyet Cd. Barış Cd. Barbaros Çk. Barbaros Sk. Atilla Sk. )

Mursallı ( CELAL BAYAR Anacık çeşmesi küme evleri Mursallı Köyü İç Yolu anacık çeşmesi mevkii )

Oğuzlar ( oğuzlar OĞUZLAR KÜME EVLERİ Oğuzlar Köyü İç Yolu )

Bayırlı ( Bayırlı Köyü İç Yolu )

Çağlayan ( 30 AĞUSTOS Çağlayan Köyü İç Yolu )

Dolaylar ( DOLAYLAR Dolaylar Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 9:15 - 15:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu çobanlar )

Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ Artıcak Yolu SUBATAN )

İzmir’de 4 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Zeytindağ ( Nizam Sk. Mithatpaşa Cd. Mimar Sinan Sk. Marangoz Halil Sk. Fatih Sultan Sk. Atatürk Cd. Marangoz Halil Lale Sk. İcyol Sefa Cd. )
Zeytindağ

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Hisarköy ( Hisarköy Köyü İç Yolu Hisarköy İç Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 4 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

MENDERES'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Dereköy ( 852 sokak 852 820/2 822 sokak 822 Pirentepe Küme Evleri pirentepe küme evleri pirentepe küme evleri sokak Pirentepe 807 sokak 807/1 sokak 7801/1 pirentepe kümeevleri sokak 854 820/2 sokak 854 sok. 854 sok 854 Sk. 821. Sk. 820. Sk. 805. Sk. 803/2. Sk. 854 SOKAK 807/2 )

Kuyucak ( MENDERES-ORHANLI YOLU 7750 sokak 7751. Sk. 7753 Menderes-Orhanlı Sokak )

Barbaros ( 434 428 )

Yeniköy ( 7980 7982 7963 sok 7961 7950/1 7406 7964 7967/1 7963 7976 sokak Yeniköy Köprüsü 7950 7982/1. Sk. 7980 Sk. 7976. Sk. 7976 Sk. menderes orhanlı yolu sokak ılave 7957 7953 7958 7961 sokak 7951 7957 sokak 7980/2 7954 7956 7951 sokak 7958 sokak 7980 sokak )

Çatalca ( Çatalca Köyü Yolu Çatalca Cd. 7429. Sk. 7427 Sk. 7406. Sk. 7410 7410 sokak 7405 ÇATALCA CAD. 7429 7407 sokak Çatalca cd. 7424/1 7428 7425 SOKAK 7425 sokak 7419 sokak 7422 sokak 7420 7419 )

Akçaköy ( 853 Sk. Koy Yolu Yeniköy Yolu Cd. Yol ÇATALCA CADDESİ 7214 851 ÇATALCA 7215 851 SOKAK 851 sokak )

Küner ( 802/2 820/2 sok. )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 4 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Salihler ( Nazım Hikmet Sokak Günay Sk. Rengin Sk. Sahil Yolu Cd. Özgür Sk. Doru Tatil Sitesi Keskin Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları