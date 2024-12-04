İzmir'de 4 Aralık Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 4 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 04 Aralık 2024 12:41 Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 12:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





