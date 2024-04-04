İzmir’de 4 Nisan Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Erzene ( 130. Sk. 130/5. Sk. 130/6. Sk. )
Eğridere ( 1020. Sk. ZERDALİ 8750 Sk. GONCA HARDAL Çınar Zeytinli Sümbül Söğütlü Sk. Söğütlü Servi Sarmaşık Sk. Sarmaşık Salkım Sk. Palamut Meşe Sk. Meşe Kooparatif Gürgen Sk. Gürgen Eğridere Cd. Eğridere Elmalı Sk. Elmalı Defne Sk. Defne Armutlu Sk. Armutlu Armut Sk. Ardıç )
Beşyol ( BEŞYOL 8001 YAMAÇ Badem Beşyol Beşyol Cd. Burçak Sk. Sardunya Sarnıç Cd. Yamaç Yamaç Sk. Çelik Çelik Sk. )
Çamiçi ( çam sokak Sedir Sk. Çam Sk. Çamiçi Cd. Çağla Sk. Çilek Sk. Çimen Sk. )
Yakaköy ( Özbek Sk. Özbek Cd. Özbek )
Sarnıçköy ( Sarnıç Cd. Kordelya Filiz Akyar )
Erzene ( 130/6. Sk. 130/5. Sk. 130. Sk. )
Kurudere ( Kurudere Cd. Kartal Doğa )
Kayadibi ( Zakkum Sk. Kayadibi Cd. Gündoğdu Sk. Gelincik Sk. Gelincik Funda Sk. 9751 )
Karaçam ( İstanbul Otoyolu Cd. Çiftlik Sk. Çağlayan Sk. Palmiye Sk. Palmiye Kültür Sk. Karaçam Yolu Karaçam Cd. Karaçam Fide Sk. Fesleğen Sk. Doğan Sk. Doğan Gelincik )
Kesinti saati: 9:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Koşukavak ( 4216/1. Sk. 4216. Sk. Kamil Tunca Blv. Abdi İpekçi Cd. 4218/1. Sk. 4214/1. Sk. 4214. Sk. 4212. Sk. 4193. Sk. )
Yeşilova ( Kamil Tunca Blv. 4143. Sk. Abdi İpekçi Cd. )
Kesinti saati: 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Karacaoğlan ( 6234. Sk. 6236. Sk. 6241. Sk. 6242. Sk. 6243. Sk. 6244. Sk. 6245. Sk. 6246. Sk. )
Yeşilova ( 6244. Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları