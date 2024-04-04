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Haberler Galeri İzmir'de 4 Nisan Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

İzmir'de 4 Nisan Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün 4 Nisan Perşembe 2024 birçok ilçede elektriklerin kesileceğini GDZ Elektrik duyurdu. İzmirli vatandaşlar elektriklerin kesileceği saat aralıklarını merak ediyor. Peki İzmir'de elektrikler hangi ilçelerde kesilecek? İzmir'de elektrikler saat kaçta kesilecek? İşte detaylar...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2024 11:53

İzmir’de 4 Nisan Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte 4 Nisan Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi...

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İzmir’de 4 Nisan Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte 4 Nisan Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi...

İzmir’de 4 Nisan Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Mansuroğlu ( 295. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 4 Nisan Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Erzene ( 130. Sk. 130/5. Sk. 130/6. Sk. )
Eğridere ( 1020. Sk. ZERDALİ 8750 Sk. GONCA HARDAL Çınar Zeytinli Sümbül Söğütlü Sk. Söğütlü Servi Sarmaşık Sk. Sarmaşık Salkım Sk. Palamut Meşe Sk. Meşe Kooparatif Gürgen Sk. Gürgen Eğridere Cd. Eğridere Elmalı Sk. Elmalı Defne Sk. Defne Armutlu Sk. Armutlu Armut Sk. Ardıç )

Beşyol ( BEŞYOL 8001 YAMAÇ Badem Beşyol Beşyol Cd. Burçak Sk. Sardunya Sarnıç Cd. Yamaç Yamaç Sk. Çelik Çelik Sk. )

Çamiçi ( çam sokak Sedir Sk. Çam Sk. Çamiçi Cd. Çağla Sk. Çilek Sk. Çimen Sk. )

Yakaköy ( Özbek Sk. Özbek Cd. Özbek )

Sarnıçköy ( Sarnıç Cd. Kordelya Filiz Akyar )

Erzene ( 130/6. Sk. 130/5. Sk. 130. Sk. )

Kurudere ( Kurudere Cd. Kartal Doğa )

Kayadibi ( Zakkum Sk. Kayadibi Cd. Gündoğdu Sk. Gelincik Sk. Gelincik Funda Sk. 9751 )

Karaçam ( İstanbul Otoyolu Cd. Çiftlik Sk. Çağlayan Sk. Palmiye Sk. Palmiye Kültür Sk. Karaçam Yolu Karaçam Cd. Karaçam Fide Sk. Fesleğen Sk. Doğan Sk. Doğan Gelincik )

Kesinti saati: 9:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Koşukavak ( 4216/1. Sk. 4216. Sk. Kamil Tunca Blv. Abdi İpekçi Cd. 4218/1. Sk. 4214/1. Sk. 4214. Sk. 4212. Sk. 4193. Sk. )

Yeşilova ( Kamil Tunca Blv. 4143. Sk. Abdi İpekçi Cd. )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Karacaoğlan ( 6234. Sk. 6236. Sk. 6241. Sk. 6242. Sk. 6243. Sk. 6244. Sk. 6245. Sk. 6246. Sk. )

Yeşilova ( 6244. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 4 Nisan Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: İsmet İnönü ( 2043. Sk. 2122/1 2060/1 2005. Sk. 2005/1. Sk. 2005/2. Sk. 2005/3. Sk. 2006. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2009 2011. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2020. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2023. Sk. 2024. Sk. 2025. Sk. 2028. Sk. 2030. Sk. 2032 2033. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 2036. Sk. 2037. Sk. 2038. Sk. 2039. Sk. 2040. Sk. 2042. Sk. 2044. Sk. 2046. Sk. 2048. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2051. Sk. 2052. Sk. 2053. Sk. 2055. Sk. 2055/1 2056. Sk. 2057. Sk. 2058. Sk. 2059. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2062. Sk. 2064. Sk. 2066. Sk. 2069. Sk. 2070. Sk. 2072. Sk. 2073. Sk. 2077. Sk. 2078. Sk. 2078/1. Sk. 2079. Sk. 2080. Sk. 2081. Sk. 2082. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2124. Sk. 2125. Sk. 2126. Sk. 2127. Sk. 2128. Sk. 2129. Sk. 2132. Sk. 2133. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2138. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2147. Sk. 2148. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2167. Sk. 2043. Sk. 2122/1 2060/1 2005. Sk. 2005/1. Sk. 2005/2. Sk. 2005/3. Sk. 2006. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2009 2011. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2020. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2023. Sk. 2024. Sk. 2025. Sk. 2028. Sk. 2030. Sk. 2032 2033. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 2036. Sk. 2037. Sk. 2038. Sk. 2039. Sk. 2040. Sk. 2042. Sk. 2044. Sk. 2046. Sk. 2048. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2051. Sk. 2052. Sk. 2053. Sk. 2055. Sk. 2055/1 2056. Sk. 2057. Sk. 2058. Sk. 2059. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2062. Sk. 2064. Sk. 2066. Sk. 2069. Sk. 2070. Sk. 2072. Sk. 2073. Sk. 2077. Sk. 2078. Sk. 2078/1. Sk. 2079. Sk. 2080. Sk. 2081. Sk. 2082. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2124. Sk. 2125. Sk. 2126. Sk. 2127. Sk. 2128. Sk. 2129. Sk. 2132. Sk. 2133. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2138. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2147. Sk. 2148. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2167. Sk. )


Çakabey ( 2208 2208 )

Ovacık ( 7032 7150 SK. 7140/2 7103 7060/1 7036/1 7056 7167 7102 7094 7034/1 7140/1 7105 7068/1 7000. Sk. 7027. Sk. 7036. Sk. 7037. Sk. 7038. Sk. 7039. Sk. 7040. Sk. 7040/1. Sk. 7042. Sk. 7043. Sk. 7044. Sk. 7045. Sk. 7046. Sk. 7047. Sk. 7049. Sk. 7051. Sk. 7053. Sk. 7059. Sk. 7060. Sk. 7061. Sk. 7063. Sk. 7064. Sk. 7065. Sk. 7070. Sk. 7071. Sk. 7072. Sk. 7073. Sk. 7074. Sk. 7075. Sk. 7076. Sk. 7078. Sk. 7079. Sk. 7080. Sk. 7081. Sk. 7083. Sk. 7083/1. Sk. 7084. Sk. 7088. Sk. 7089. Sk. 7090. Sk. 7091. Sk. 7095. Sk. 7096. Sk. 7099. Sk. 7100. Sk. 7109. Sk. 7110. Sk. 7111. Sk. 7112. Sk. 7113. Sk. 7114. Sk. 7115. Sk. 7116. Sk. 7117. Sk. 7119. Sk. 7122. Sk. 7123. Sk. 7125. Sk. 7126. Sk. 7127. Sk. 7128. Sk. 7132. Sk. 7133. Sk. 7134. Sk. 7135. Sk. 7136. Sk. 7140. Sk. 7141. Sk. 7143. Sk. 7144. Sk. 7145. Sk. 7146. Sk. 7148. Sk. 7150. Sk. 7151/1. Sk. 7152. Sk. 7154. Sk. 7158. Sk. 7161. Sk. 7163. Sk. 7164. Sk. 7165. Sk. 7120 Köy Yolu 7151/1 7104 7032 7150 SK. 7140/2 7103 7060/1 7036/1 7056 7167 7102 7094 7034/1 7140/1 7105 7068/1 7000. Sk. 7027. Sk. 7036. Sk. 7037. Sk. 7038. Sk. 7039. Sk. 7040. Sk. 7040/1. Sk. 7042. Sk. 7043. Sk. 7044. Sk. 7045. Sk. 7046. Sk. 7047. Sk. 7049. Sk. 7051. Sk. 7053. Sk. 7059. Sk. 7060. Sk. 7061. Sk. 7063. Sk. 7064. Sk. 7065. Sk. 7070. Sk. 7071. Sk. 7072. Sk. 7073. Sk. 7074. Sk. 7075. Sk. 7076. Sk. 7078. Sk. 7079. Sk. 7080. Sk. 7081. Sk. 7083. Sk. 7083/1. Sk. 7084. Sk. 7088. Sk. 7089. Sk. 7090. Sk. 7091. Sk. 7095. Sk. 7096. Sk. 7099. Sk. 7100. Sk. 7109. Sk. 7110. Sk. 7111. Sk. 7112. Sk. 7113. Sk. 7114. Sk. 7115. Sk. 7116. Sk. 7117. Sk. 7119. Sk. 7122. Sk. 7123. Sk. 7125. Sk. 7126. Sk. 7127. Sk. 7128. Sk. 7132. Sk. 7133. Sk. 7134. Sk. 7135. Sk. 7136. Sk. 7140. Sk. 7141. Sk. 7143. Sk. 7144. Sk. 7145. Sk. 7146. Sk. 7148. Sk. 7150. Sk. 7151/1. Sk. 7152. Sk. 7154. Sk. 7158. Sk. 7161. Sk. 7163. Sk. 7164. Sk. 7165. Sk. 7120 Köy Yolu 7151/1 7104 )

Fahrettinpaşa ( 2201. Sk. 2202. Sk. 2203. Sk. 2204. Sk. 2205. Sk. 2206. Sk. 2207. Sk. 2208 2210. Sk. 2211. Sk. 2212. Sk. 2213. Sk. 2214. Sk. 2215. Sk. 2216. Sk. 2217. Sk. 2218. Sk. 2220. Sk. 2221. Sk. 2222. Sk. 2222/1. Sk. 2224. Sk. 2225. Sk. 2226. Sk. 2227. Sk. 2228. Sk. Site İci Yol İc Yol 2201. Sk. 2202. Sk. 2203. Sk. 2204. Sk. 2205. Sk. 2206. Sk. 2207. Sk. 2208 2210. Sk. 2211. Sk. 2212. Sk. 2213. Sk. 2214. Sk. 2215. Sk. 2216. Sk. 2217. Sk. 2218. Sk. 2220. Sk. 2221. Sk. 2222. Sk. 2222/1. Sk. 2224. Sk. 2225. Sk. 2226. Sk. 2227. Sk. 2228. Sk. Site İci Yol İc Yol )

Musalla ( 7001 Küme Evler 7002 7010 7007 7035 2122/1 7015 7003 7012 7004 7016 1002. Sk. 1003. Sk. 1003/1. Sk. 1004. Sk. 1005. Sk. 1006. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1021. Sk. 1023. Sk. 1024. Sk. 1025. Sk. 1026. Sk. 1028. Sk. 1030. Sk. 1031. Sk. 1032. Sk. 1033. Sk. 1034. Sk. 1035. Sk. 1035/1. Sk. 1039. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1043. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 1047. Sk. 1048. Sk. 1049. Sk. 1050. Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 1053. Sk. 1054. Sk. 1055. Sk. 1056. Sk. 1057. Sk. 1058. Sk. 1060. Sk. 1061. Sk. 1062. Sk. 1063. Sk. 1065. Sk. 2015/1. Sk. 2032 2122. Sk. 7000. Sk. 7008. Sk. 7014. Sk. 7017. Sk. 7018. Sk. 7019. Sk. 7020. Sk. 7011 7010/1 7006 Akarca Mevkii 2009 7001 Küme Evler 7002 7010 7007 7035 2122/1 7015 7003 7012 7004 7016 1002. Sk. 1003. Sk. 1003/1. Sk. 1004. Sk. 1005. Sk. 1006. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1021. Sk. 1023. Sk. 1024. Sk. 1025. Sk. 1026. Sk. 1028. Sk. 1030. Sk. 1031. Sk. 1032. Sk. 1033. Sk. 1034. Sk. 1035. Sk. 1035/1. Sk. 1039. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1043. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 1047. Sk. 1048. Sk. 1049. Sk. 1050. Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 1053. Sk. 1054. Sk. 1055. Sk. 1056. Sk. 1057. Sk. 1058. Sk. 1060. Sk. 1061. Sk. 1062. Sk. 1063. Sk. 1065. Sk. 2015/1. Sk. 2032 2122. Sk. 7000. Sk. 7008. Sk. 7014. Sk. 7017. Sk. 7018. Sk. 7019. Sk. 7020. Sk. 7011 7010/1 7006 Akarca Mevkii 2009 )

Kesinti saati: 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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