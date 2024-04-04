İzmir’de 4 Nisan Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte 4 Nisan Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi...