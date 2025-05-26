İzmir'de 6 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı: Urla, Bornova, Karşıyaka...

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından paylaşıldı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 26 Mayıs Pazartesi 2025 İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 26 Mayıs 2025 13:17 Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 13:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





