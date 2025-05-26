İzmir'de 6 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı: Urla, Bornova, Karşıyaka...
Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından paylaşıldı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 26 Mayıs Pazartesi 2025 İzmir su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 26 Mayıs Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...