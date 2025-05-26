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Haberler Galeri İzmir'de 6 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı: Urla, Bornova, Karşıyaka...

İzmir'de 6 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı: Urla, Bornova, Karşıyaka...

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından paylaşıldı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 26 Mayıs Pazartesi 2025 İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 6 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı: Urla, Bornova, Karşıyaka...

Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 26 Mayıs Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 6 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı: Urla, Bornova, Karşıyaka...

BORNOVA KARACAOĞLAN, YEŞİLOVA 26.05.2025 saat 12:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 6 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı: Urla, Bornova, Karşıyaka...

KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM 26.05.2025 saat 13:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 6 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı: Urla, Bornova, Karşıyaka...

KINIK FATİH 26.05.2025 saat 08:08 ile 10:08 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 6 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı: Urla, Bornova, Karşıyaka...

MENDERES ÇUKURALTI 26.05.2025 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 6 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı: Urla, Bornova, Karşıyaka...

MENEMEN GAZİ 25.05.2025 saat 21:20 ile 23:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 6 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı: Urla, Bornova, Karşıyaka...

URLA GÜLBAHÇE 26.05.2025 saat 11:02 ile 17:02 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.