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Haberler Galeri İzmir'de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

İzmir'de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (4 Nisan Cuma 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kınıkta'ki su kesintisinin 168 saat süreceği açıklandı. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 4 Nisan Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 4 Nisan Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

ALİAĞA ATATÜRK, KAZIM DİRİK, KURTULUŞ, KÜLTÜR 04.04.2025 saat 11:05 ile 14:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

BUCA BUCA KOOP 04.04.2025 saat 12:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

ÇEŞME MUSALLA 04.04.2025 saat 10:13 ile 13:14 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

KARŞIYAKA YALI 04.04.2025 saat 11:29 ile 12:29 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

KINIK BAĞALAN 02.04.2025 saat 13:47 ile 09.04.2025 saat 13:49 arasında yaklaşık 168 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

KINIK FATİH 04.04.2025 saat 08:58 ile 08:58 arasında yaklaşık 0 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

MENEMEN DEĞİRMENDERE, EMİRALEM MERKEZ, KIR, YAYLA 04.04.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

ÖDEMİŞ GERELİ 04.04.2025 saat 11:03 ile 15:03 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY 04.04.2025 saat 08:20 ile 13:15 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

TİRE YEĞENLİ 02.04.2025 saat 14:03 ile 16:03 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

URLA İÇMELER 04.04.2025 saat 10:36 ile 13:36 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

URLA ALTINTAŞ, HACI İSA, KALABAK, SIRA, YAKA, YELALTI, YENİKENT, ZEYTİNALANI 04.04.2025 saat 11:47 ile 17:48 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.