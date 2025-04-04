İzmir'de 7 günlük su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (4 Nisan Cuma 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kınıkta'ki su kesintisinin 168 saat süreceği açıklandı. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 4 Nisan Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 04 Nisan 2025 12:42 Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





