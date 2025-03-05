İzmir'de 7 saat boyunca su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (5 Mart Çarşamba) İZSU tarafından yapılan duyuruya göre birçok ilçede sular kesilecek. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve kesintilerin süreleri araştırılıyor. İşte 5 Mart Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 05 Mart 2025 11:55 Son Güncelleme : 05 Mart 2025 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





