İzmir'de 7 saat boyunca su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (5 Mart Çarşamba) İZSU tarafından yapılan duyuruya göre birçok ilçede sular kesilecek. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve kesintilerin süreleri araştırılıyor. İşte 5 Mart Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..