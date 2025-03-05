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İzmir'de 7 saat boyunca su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (5 Mart Çarşamba) İZSU tarafından yapılan duyuruya göre birçok ilçede sular kesilecek. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve kesintilerin süreleri araştırılıyor. İşte 5 Mart Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 7 saat boyunca su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

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İzmir’de 7 saat boyunca su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

BEYDAĞ AKTEPE, ATATÜRK, CUMHURİYET 05.03.2025 saat 09:54 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

KARABAĞLAR GÜNALTAY, SARIYER, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE 05.03.2025 saat 11:14 ile 13:14 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

KARABAĞLAR UMUT 05.03.2025 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

KEMALPAŞA BAĞYURDU KAZIMPAŞA 05.03.2025 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

KONAK BOĞAZİÇİ 05.03.2025 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

ÖDEMİŞ BİRGİ, HACIHASAN 05.03.2025 saat 08:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

SEFERİHİSAR SIĞACIK 05.03.2025 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

SELÇUK ATATÜRK 05.03.2025 saat 09:09 ile 11:09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

TORBALI YAZIBAŞI 05.03.2025 saat 09:52 ile 12:52 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.