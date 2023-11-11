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Haberler Galeri İzmir'de 7 saatlik su kesintisi! 11 Kasım Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de 7 saatlik su kesintisi! 11 Kasım Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU bugün (11 Kasım Cumartesi) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 10 saat süren su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in bazı ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 11 Kasım Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 12:05 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 12:05

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! 11 Kasım Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 11 Kasım Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! 11 Kasım Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KONAK KONAK, AKDENİZ, HURŞİDİYE 11.11.2023 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! 11 Kasım Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENEMEN ESATPAŞA 11.11.2023 saat 11:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! 11 Kasım Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ OVAKENT, KONAKLI, KAYAKÖY, YENİCEKÖY, BADEMLİ 11.11.2023 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! 11 Kasım Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

URLA GÜLBAHÇE 11.11.2023 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

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