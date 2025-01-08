İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 8 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...