  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İzmir'de 7 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

İzmir'de 7 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (8 Ocak Çarşamba) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. İzmir'in Bornova, Çeşme, Çiğli, Karabağlar, Karaburun, Kiraz, Konak ve Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 8 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 8 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

BORNOVA KIZILAY 08.01.2025 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

ÇEŞME OVACIK 08.01.2025 saat 10:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

ÇİĞLİ ATATÜRK, ESENTEPE 08.01.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

KARABAĞLAR SELVİLİ, GÜNALTAY, BARIŞ 08.01.2025 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

KARABURUN İSKELE 08.01.2025 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

KONAK ÇINARTEPE 08.01.2025 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

ÖDEMİŞ VELİLER 08.01.2025 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

URLA SIRA, ALTINTAŞ, YAKA, YELALTI, KALABAK 08.01.2025 saat 12:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.