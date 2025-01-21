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Haberler Galeri İzmir'de 7 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

İzmir'de 7 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (21 Ocak Salı) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 21 Ocak Salı İzmir'deki su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 21 Ocak Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

BORNOVA YEŞİLOVA, KARACAOĞLAN 21.01.2025 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

KARŞIYAKA BAHRİYE ÜÇOK, BAHÇELİEVLER 21.01.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL 21.01.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

MENDERES GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK 21.01.2025 saat 09:40 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

ÖDEMİŞ ÇOBANLAR 21.01.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 21.01.2025 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

URLA GÜLBAHÇE 21.01.2025 saat 11:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.