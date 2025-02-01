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Haberler Galeri İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (1 Şubat Cumartesi) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 1 Şubat Cumartesi İzmir'deki su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Şubat Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÇEŞME MUSALLA 01.02.2025 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

KARŞIYAKA BAHRİYE ÜÇOK, BAHÇELİEVLER 01.02.2025 saat 11:10 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

MENEMEN SEYREK , GAZİ MUSTAFA KEMAL, 85.YIL CUMHURİYET, GÜNERLİ, TUZÇULLU, SÜZBEYLİ 01.02.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÖDEMİŞ ARTICAK, MURSALLI, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, GÜNLÜCE, KAZANLI, BEBEKLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, KÖSELER, SUÇIKTI 01.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

URLA İÇMELER, TORASAN 01.02.2025 saat 10:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.