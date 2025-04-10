İzmir'de 8 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş...
Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Beydağ, Bergama, Bornova, Buca, Urla, Ödemiş, Karabağlar, Karaburun, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde sular kesilecek. İşte 10 Nisan Perşembe İzmir su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 10 Nisan Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BEYDAĞ CUMHURİYET 10.04.2025 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ERZENE 10.04.2025 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA GÖKDERE 10.04.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EVKA 3 10.04.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA BUCA KOOP, ÇAMLIKULE, KOZAĞAÇ, YILDIZ 10.04.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BOZYAKA, CENNETOĞLU, ÇALIKUŞU, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, KİBAR, SARIYER, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE 10.04.2025 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN
TEPEBOZ
10.04.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ARTICAK, BALABANLI, BEBEKLER, ÇAMYAYLA, ÇOBANLAR, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, ERTUĞRUL, GERELİ, GÜNLÜCE, HACIHASAN, KARADOĞAN, KARAKOVA, KAZANLI, KÖSELER, ORTAKÖY, OVAKENT, SUÇIKTI, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ, YOLÜSTÜ 10.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR 10.04.2025 saat 10:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA CAMİATİK, YELALTI 10.04.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI KAZIM KARABEKİR, PANCAR 10.04.2025 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.