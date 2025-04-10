İzmir'de 8 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Beydağ, Bergama, Bornova, Buca, Urla, Ödemiş, Karabağlar, Karaburun, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde sular kesilecek. İşte 10 Nisan Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 10 Nisan 2025 11:38 Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





