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İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (16 Mayıs Cuma 2025) İzmir'in ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Hangi ilçelerde ve ne kadar süreli su kesintileri yaşanacak sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 16 Mayıs Cuma İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 16 Mayıs Cuma izmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

DİKİLİ GAZİPAŞA, SALİMBEY 16.05.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

KONAK ALTINTAŞ, ATİLLA, BARBAROS, GÜNEŞLİ 16.05.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

MENEMEN MALTEPE SB, VİLLAKENT, 75.YIL CUMHURİYET, 85.YIL CUMHURİYET 16.05.2025 saat 07:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

ÖDEMİŞ BÜLBÜLLER, BÜYÜKAVULCUK, GÜNLÜCE, KERPİÇLİK, KIZILCA, SUÇIKTI, SÜLEYMANLAR, VELİLER, YOLÜSTÜ 16.05.2025 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

SEFERİHİSAR MERSİN ALANI 16.05.2025 saat 09:21 ile 12:22 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

SELÇUK 14 MAYIS 16.05.2025 saat 09:19 ile 11:19 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

URLA ZEYTİNELİ 16.05.2025 saat 09:29 ile 17:29 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.