İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (16 Mayıs Cuma 2025) İzmir'in ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Hangi ilçelerde ve ne kadar süreli su kesintileri yaşanacak sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 16 Mayıs Cuma İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 16 Mayıs 2025 10:27 Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





