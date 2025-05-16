İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (16 Mayıs Cuma 2025) İzmir'in ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Hangi ilçelerde ve ne kadar süreli su kesintileri yaşanacak sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 16 Mayıs Cuma İzmir su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 16 Mayıs Cuma izmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...