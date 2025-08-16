  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün 16 Ağustos Cumartesi 2025 İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 16 Ağustos Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler İZSU tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve süresi araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

BAYRAKLI ALPASLAN, BAYRAKLI, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI 16.08.2025 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

BAYRAKLI ORG.NAFİZ GÜRMAN, YAMANLAR 16.08.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

BERGAMA ZAFER 16.08.2025 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

GÜZELBAHÇE YELKİ 16.08.2025 saat 10:35 ile 12:34 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

MENDERES DEVELİ, TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK 16.08.2025 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

NARLIDERE ÇAMTEPE, ÇATALKAYA, HUZUR, NARLI 16.08.2025 saat 10:05 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı

ÖDEMİŞ BİRGİ, BUCAK, CEVİZALAN, GERÇEKLİ, HACIHASAN, KUTLUBEYLER, TOSUNLAR, ÜÇKONAK 16.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.