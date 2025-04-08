İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı! 8 Nisan Salı sular ne zaman gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 8 Nisan Salı İzmir su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 8 Nisan Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...