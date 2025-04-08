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Haberler Galeri İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı! 8 Nisan Salı sular ne zaman gelecek?

İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı! 8 Nisan Salı sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 8 Nisan Salı İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı! 8 Nisan Salı sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 8 Nisan Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı! 8 Nisan Salı sular ne zaman gelecek?

KARABAĞLAR ARAP HASAN, BASIN SİTESİ, TAHSİN YAZICI, VATAN 08.04.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı! 8 Nisan Salı sular ne zaman gelecek?

KARABURUN TEPEBOZ 08.04.2025 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı! 8 Nisan Salı sular ne zaman gelecek?

KARŞIYAKA YALI 08.04.2025 saat 10:48 ile 11:48 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı! 8 Nisan Salı sular ne zaman gelecek?

MENEMEN İSTİKLAL, 29 EKİM, 9 EYLÜL 08.04.2025 saat 10:46 ile 12:46 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı! 8 Nisan Salı sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ ARTICAK, DEMİRCİLİ, HACIHASAN, IŞIK, KEMER, SEYREKLİ, ŞİRİNKÖY, YENİKÖY 08.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı! 8 Nisan Salı sular ne zaman gelecek?

URLA BİRGİ 08.04.2025 saat 10:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı! 8 Nisan Salı sular ne zaman gelecek?

URLA TORASAN 08.04.2025 saat 11:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.